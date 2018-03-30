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В начале торгов возможно продолжение коррекции вниз по паре доллар-рубль


Рынки
Антон Старцев
Антон Старцев
ведущий аналитик ИФ "Олма"
 

В четверг наметился «отскок» по индекс РТС – давление продаж на рынках акций в целом уменьшилось, поскольку спекулятивно настроенные трейдеры, по всей вероятности, предпочли сократить короткие позиции перед длительными выходными (по случаю пасхальных каникул в США торги не проводятся в пятницу, в Европе – в пятницу и понедельник). В российском секторе высоколиквидных бумаг спрос был сконцентрирован в бумагах добывающих секторов. Так, Роснефть (ROSN) подорожала на 2.4%, Башнефть (BANE) – на 2.3%, Алроса (ALRS) – на 2.0%, Татнефть (TATN) – на 1.8%, Газпром (GAZP) – на 1.7%, Лукойл (LKOH) – на 1.6%. 

Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Обыкновенные акции Галс-Девелопмент (HALS) подорожали на 12.9%, ЧТПЗ (CHEP) – на 4.4%, ТГК-2 (TGKB) – на 3.8%.

Фондовые индексы США повысились на 1.1% - 1.6%, сегодня торги в США не проводятся по случаю Страстной пятницы. Европейские индексы закрылись в плюсе, по азиатским также наблюдается повышение.

Сегодня в начале торгов возможно продолжение наметившегося «отскока» по индексу РТС, но сильные движения в течение дня маловероятны, с учетом отсутствия нерезидентов из-за пасхальных каникул в США и Европе. Заметим, что законодательством в качестве предельного срока сдачи финансовой отчетности для российских компаний за прошедший год установлено 02.04.18, а значит, уже сегодня может быть раскрыта годовая бухгалтерская отчетность (РСБУ) теми компаниями, которые пока этого не сделали (например, Сургутнефтегаз).

На валютном рынке в начале торгов возможно продолжение коррекции вниз по паре доллар-рубль, в течение дня возможно затишье из-за ухода нерезидентов на пасхальные каникулы.

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