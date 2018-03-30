Во второй половине дня локальный рынок может перейти в состояние консолидаци

Ближайшими значимыми поддержками станут уровни 2260, 2250 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 2290, 2300 п.

После умеренно позитивного старта торгов индекс МосБиржи может продолжить повышение в район 2290 п. на инерции вчерашних покупок.

Выхода значимой иностранной статистики сегодня не ожидается. Во второй половине дня локальный рынок может перейти в состояние консолидации, что не исключает заметных движений в отдельных бумагах.

В минувший четверг основные российские фондовые индексы МосБиржи (+1,13%) и РТС (+1,64%) завершили торги с сильным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Таким образом, локальный рынок в очередной раз сменил направление своего движения под влиянием изменившегося внешнего фона. Между тем, индексы МосБиржи и РТС вчера закрылись на уровнях середины марта.

Таким образом, в среднесрочном периоде локальный рынок находится в состоянии консолидации. Весь внешнеполитический негатив, связанный с так называемым «делом Скрипалей» оказался уравновешен позитивной динамикой фьючерсов на нефть сорта Brent, которые сумели закрепиться на относительно высоком уровне, около ближайшей значимой отметки $70 за баррель. Новым фактором поддержки для них могут стать начавшиеся разговоры по поводу возможного продления действия международного соглашения по ограничению уровня добычи нефти в формате ОПЕК+ на длительный срок до 10-20 лет.

С другой стороны, после ответного выдворения около 150 западных дипломатов из России, страны ЕС и США могут предпринять весьма болезненные для локального фондового рынка экономические меры. Вчера стало известно, что Великобритания рассматривает возможность запрета на размещение Россией суверенных долговых бумаг на внутреннем фондовом рынке. Кроме того, Британия запускает программу проверки происхождения средств, на которые граждане России приобретали в этой стране дорогостоящее имущество. В свою очередь США не исключают возможности ареста российских государственных активов. Скорее всего, указанные сюжеты получат дальнейшее развитие уже на следующей неделе.

Под закрытие вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM8) пришли в состояние контанго величиной в 7,4 п., или около 0,6% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка несколько улучшили оценку ближайших перспектив индекса РТС.

На фоне существенного прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с повышением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Наиболее заметным движением на локальном рынке стало резкое утреннее повышение стоимости бумаг FIVE-гдр (FIVE RM, +5,09%). В моменте они подорожали без малого на 10%. Видимый интерес к этим бумагам оказался подтвержден увеличившимся объемом торгов. Стимулом для столь масштабного прироста послужила публикация блестящей годовой отчетности эмитента по МСФО. Годовая чистая прибыль X5 Retail Group N.V. увеличилась на 40,8%, до уровня 22,29 млрд руб. В то же время скорректированная чистая прибыль компании за 2017 год возросла на 51,5%.

Еще более приятным известием для акционеров X5 Retail Group стала рекомендация наблюдательного совета компании о направлении на выплату дивидендов 69% от годовой чистой прибыли. В расчете на одну ГДР это составит 79,5 руб. без учета налогов и комиссий, или порядка 4% от текущей биржевой стоимости. Напомним, что предстоящая выплата дивидендов будет дебютной для компании X5 Retail Group. Их величина не представляется ни излишне завышенной, ни символической. С учетом действующей дивидендной политики можно ожидать их увеличения по мере прогнозируемого роста доходов эмитента. Состоявшаяся публикация сильной годовой отчетности создает условия для среднесрочного повышения бумаг FIVE-гдр в район 2200-2300 руб.

Лидером повышения среди отраслевых индексов Московской биржи вчера выступил индекс Нефти и газа (MICEXO&G, +1,38%). Он сохраняет свое лидерство и с начала текущего года, прибавив за указанный период 11,96%. Соответственно, заметно сильнее рынка вчера торговались бумаги Лукойл (LKOH RM, +1,64%), Газпром (GAZP RM, +1,66%), Татнефть-ао (TATN RM, +1,82%), Роснефть (ROSN RM, +2,44%), Башнефть-ап (BANEP RM, +2,90%).

Низколиквидные акции Мостотрест (MSTT RM, +1,71%) отыграли публикацию позитивной годовой бухгалтерской отчетности эмитента по РСБУ за 2017 год. Годовая чистая прибыль строительного холдинга увеличилась в 2,4 раза, до уровня 8,59 млрд руб. В то же время годовая выручка компании возросла на намного более скромные 20,4%.

Заметно слабее рынка закрылись бумаги Новатэк (NVTK RM, -0,15%), МТС (MTSS RM, -0,58%), Полюс (PLZL RM, -1,85%), АФК Система (AFKS RM, -0,17%), М.Видео (MVID RM, -0,96%).

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное. Это связано с тем, что многие торговые площадки по всему миру будут закрыты в связи с празднованием Страстной пятницы. По этой причине российский рынок акций будет лишен привычных внешних ориентиров и присутствия нерезидентов.

Неравномерное вечернее повышение стоимости фьючерсов на индексы МосБиржи и РТС создает условия для умеренно позитивного старта торгов.