FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Рынок акций РФ подрастет, рубль мало изменится на фоне низкой рыночной активности


Рынки / Валюта / Индексы
Майоров Дмитрий
Дмитрий Майоров
корреспондент агентства "Прайм"
 
Рынок акций РФ подрастет, рубль мало изменится в начале торгов в отсутствие сильных сигналов. Западные рынки сегодня закрыты из-за празднования католической Пасхи.

 

Ожидается открытие рынка с незначительным повышением порядка 0,2-0,3% по индексу Мосбиржи, вблизи отметки 2280, ближайшими значимыми поддержками станут уровни 2260 и 2250, в качестве сопротивлений выступят отметки 2290 и 2300, оценивает Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал".

"После умеренно позитивного старта торгов индекс Мосбиржи может продолжить повышение в район 2290 на инерции вчерашних покупок", - добавил он.

Сегодня, в отсутствие внешних ориентиров и иностранных игроков, валютный рынок будет малоактивным, а движения на нем будут вялые, считает Вадим Иосуб из компании "Альпари".

Ожидаемый дневной диапазон для доллара составляет 56,7-57,8 рубля, для европейской валюты - 69,8-71,2 рубля, оценил он.

Курс рубля к доллару, скорее всего, сохранится в диапазоне 57-57,5, оценил Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США по итогам прошлых торгов выросли на 1,1-1,6% на фоне восстановления акций компаний технологического сектора и корпоративных новостей.

Между тем объем торгов в четверг был небольшой в связи с тем, что значительная часть инвесторов уже ушла на пасхальные каникулы. В пятницу американские биржи будут закрыты.

Азиатские биржи с утра колебались разнонаправленно в пределах 1,4%, японский Nikkei 225 вырос на 1,4%, китайский Shanghai SE Composite Index - на 0,2%.

Сегодня фондовые и сырьевые торги в Европе не проводятся из-за католической Пасхи.

Фьючерсы на фондовые индексы США с утра колебались разнонаправленно в пределах 0,3%.

Стоимость нефти на утренних торгах колебалась в районе 69,6 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро колебался на уровне 1,2320 доллара против 1,2300 доллара на закрытие предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций вырос по основным индексам на позитивном внешнем фоне. Индекс Мосбиржи к закрытию вырос на 1,13% - до 2274,62 пункта, индекс РТС - на 1,64%, до 1246,98 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов четверга снизился на 0,47 рубля - до 57,26 рубля, евро - на 0,54 рубля, до 70,47 рубля.

 

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ