Рынок акций РФ подрастет, рубль мало изменится на фоне низкой рыночной активности

Ожидается открытие рынка с незначительным повышением порядка 0,2-0,3% по индексу Мосбиржи, вблизи отметки 2280, ближайшими значимыми поддержками станут уровни 2260 и 2250, в качестве сопротивлений выступят отметки 2290 и 2300, оценивает Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал".

"После умеренно позитивного старта торгов индекс Мосбиржи может продолжить повышение в район 2290 на инерции вчерашних покупок", - добавил он.

Сегодня, в отсутствие внешних ориентиров и иностранных игроков, валютный рынок будет малоактивным, а движения на нем будут вялые, считает Вадим Иосуб из компании "Альпари".

Ожидаемый дневной диапазон для доллара составляет 56,7-57,8 рубля, для европейской валюты - 69,8-71,2 рубля, оценил он.

Курс рубля к доллару, скорее всего, сохранится в диапазоне 57-57,5, оценил Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США по итогам прошлых торгов выросли на 1,1-1,6% на фоне восстановления акций компаний технологического сектора и корпоративных новостей.

Между тем объем торгов в четверг был небольшой в связи с тем, что значительная часть инвесторов уже ушла на пасхальные каникулы. В пятницу американские биржи будут закрыты.

Азиатские биржи с утра колебались разнонаправленно в пределах 1,4%, японский Nikkei 225 вырос на 1,4%, китайский Shanghai SE Composite Index - на 0,2%.

Сегодня фондовые и сырьевые торги в Европе не проводятся из-за католической Пасхи.

Фьючерсы на фондовые индексы США с утра колебались разнонаправленно в пределах 0,3%.

Стоимость нефти на утренних торгах колебалась в районе 69,6 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро колебался на уровне 1,2320 доллара против 1,2300 доллара на закрытие предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций вырос по основным индексам на позитивном внешнем фоне. Индекс Мосбиржи к закрытию вырос на 1,13% - до 2274,62 пункта, индекс РТС - на 1,64%, до 1246,98 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов четверга снизился на 0,47 рубля - до 57,26 рубля, евро - на 0,54 рубля, до 70,47 рубля.