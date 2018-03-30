"Татнефть": рекомендация по привилегированным акциям повышена до "покупать"

Чистая прибыль примерно соответствует нашему прогнозу, но ниже ожиданий рынка. Цена реализации нефтепродуктов оказалась выше, а коммерческие, общие и административные расходы – ниже, чем мы ожидали, что дает основание повысить оценку прогнозной цены обыкновенных и привилегированных акций компании до 10,4 долл. и 9,0 долл. соответственно (полная доходность – 6% и 26% соответственно).

Исходя из этого, в отношении обыкновенных акций Татнефти мы подтверждаем рекомендацию Держать, а рекомендацию по привилегированным акциям повышаем с Держать до Покупать.