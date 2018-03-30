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Добыча газа на Гронинген в Нидерландах может быть прекращена: позитивно для "Газпрома" и "Новатэка"


Рынки
Силуэты
Аналитики ВТБ Капитал
 
По сообщению газеты Коммерсант, правительство Нидерландов одобрило план по прекращению разработки газового месторождения Гронинген к 2030 г. К 2021–2022 г. объем добычи газа с нынешних 21,6 млрд куб. м планируется снизить до 12 млрд куб. м, а в 2022 г. – до 7,5 млрд куб. м.

Такое решение связано с серией землетрясений в районе месторождения. Согласно данным Bloomberg, на котировках спотовых и форвардных контрактов на газ решение голландских властей не отразилось.

По нашим оценкам, если в качестве компенсации сокращения добычи на месторождении Гронинген Газпрому удастся увеличить экспорт газа в Европу, то исходя из текущих котировок фьючерсов на газ это обеспечит прирост  EBITDA компании на 1–1,5% в 2019–2020 гг. и на 2–3% в 2021–2022 гг. В нашей модели мы пока не учитываем возможное увеличение поставок, создающее положительный риск для нашего текущего прогноза.  Между тем в долгосрочной перспективе постепенное сокращение добычи газа в Европе могло бы способствовать росту цен на газ, что позитивно отразится на показателях Газпрома и Новатэка (за счет увеличения экспорта СПГ в Европу).

С точки зрения долгосрочной перспективы мы расцениваем данную новость как позитивную для обеих компаний.

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