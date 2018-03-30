Напряженность в международных отношениях может оказывать давление на рубль

Рубль следовал общему тренду, укрепившись на 0,8%. Дополнительным фактором поддержки стало повышение цен на нефть. Кроме того, оборот торгов по паре USD/RUB на Московской бирже оставался высоким - около $4,9 млрд., несмотря на завершение периода налоговых выплат. Это значит, что экспортеры, видимо, продолжают продавать значительные объемы иностранной валюты по привлекательному курсу, вероятно, для покрытия операционных расходов.

Сегодняшняя сессия должна быть довольно спокойной для рубля, поскольку западные финансовые рынки закрываются на пасхальные каникулы. Тем не менее напряженность в международных отношениях может оказывать давление на российскую валюту, т. к. теперь США думают о том, как отреагировать на высылку американских дипломатов из России.

Пара USD/RUB сегодня может остаться на уровне 57,30, если не произойдет дальнейшего ухудшения отношений между Россией и Западом, считают стратеги Sberbank Investment Research.



