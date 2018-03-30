В одном раунде Telegram привлек больше, чем собрали 4 крупнейших ICO 2017 года

Одна из целей компании — довести число своих пользователей до 1 млрд к 2022 году. По последним данным, аудитория мессенджера —200 млн. Если в 2017 году Павел Дуров потратил $60–70 млн на содержание мессенджера, то в 2018 году эти расходы составят $100 млн, а к 2020 году достигнут $170 млн. В эти суммы включены затраты на обслуживание и закупку новых серверов, заработную плату сотрудникам и аренду офисов. Главной целью привлечения инвестиций в объеме $1,7 млрд было создание Telegram Open Network (TON), которая впоследствии будет переименована в The Open Network. Братья Дуровы намерены монетизировать свой мессенджер благодаря популяризации криптовалюты, создав платформу для разработки приложений на основе Telegram.

Идея позаимствована у WeChat, здесь электронные платежи с помощью мессенджера и QR-кода стали основными платежными средствами для всех возрастных групп пользователей. Однако Павел Дуров смог элегантно «упаковать» эту идею в экосистему Telegram, объединив ряд направлений, среди которых платформы для хранения данных и обмена ими, система оплата товаров и услуг, переводов и т.д. Считаю, что для реализации этой стратегии Telegram потребуется около $720 млн к 2022 году, а в сумме с затратами на обслуживание серверов эта сумма составит $1,57 млрд. Таким образом, из привлеченных за два упомянутых инвестраунда средств у Telegram останется $130 млн, но я считаю, что к 2022 году компания сможет монетизировать своих пользователей путем взимания комиссий за оказание некоторых услуг. Telegram — это один из немногих проектов, реально способствующих развитию индустрии блокчейна в правильном направлении.

Как мы видим, недавний сбой работы серверов Telegram в Восточной Европе не повлиял на итоги размещения. По нашим оценкам, доля российских пользователей в общей аудитории мессенджера составляет 15% (около 30 млн человек). С учетом этого мы оцениваем риски его блокировки в России как умеренные для Telegram. Транслируемая собственником компании последовательная позиция по отказу от разглашения данных и передачи ключей шифрования властям будет только способствовать повышению популярности на других рынках в долгосрочной перспективе.