Рынок акций РФ торгуется почти в полном одиночестве

Индекс МосБиржи торговался в узком диапазоне. Из лидеров роста и падения на Московской Бирже можно отметить «Юнипро» (+2,1%), «Русгидро» (+1,35%), «Полюс» (+1,32%), «МТС» (+1,13%), «Система» (+1,03%), а также «ТМК» (-1,87%), «Руснефть» (-1,47%), «Мечел» (-1,18%), Yandex (-0,99%), «М.Видео» (-0,92%). «Газпром» дешевел на 0,23% в ожидании отчётности по РСБУ, которая, скорее всего, отразит возможную выплату $2,6 млрд в пользу «Нафтогаз». «ЭНЕЛ Россия» (+1,13%) также предоставит отчётность по РСБУ. В. Алекперов, главный акционер и глава «ЛУКОЙЛ» (-0,19%), заявил о том, что в течение 3-5 лет может покинуть свой руководящий пост. В остальном новостной фон пятницы на рынок особого влияния не оказывал.

Рубль незначительно слабел на ожиданиях ответных действий стран, к которым были применены зеркальные меры на высылку российских дипломатов. Кроме того, в США также заговорили о возможной заморозке российских капиталов. Заместитель главы департамента по денежно-кредитной политике ЦБ РФ А. Липин в рамках круглого стола по банковской тематике в ВШЭ отметил, что в ЦБ видят возможности для дальнейшего снижения ставки. Более того, снижение её в диапазон 6-7% может состояться уже в этом году. Кроме того, он отметил, что в ЦБ не планируют ужесточать денежную политику в ответ на реальный рост заработных плат в РФ.

Сегодня не проводятся электронные торги на биржах в Лондоне и Нью-Йорке. На рынке FOREX доллар преимущественно слабел. Сырьевые валюты укреплялись в пределах 0,2%.