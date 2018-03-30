Рубль в дипломатической турбулентности

Геополитические риски отчасти компенсировались высокими нефтяными котировками и ощутимыми налоговыми перечислениями в бюджет, повысившими спрос на рублевую ликвидность.

В итоге, доллар по итогам рабочей недели вечером в пятницу прибавлял около 15 копеек до уровня 57,4 рубля, а евро - около 10 копеек до 70,8 рубля.

Налоги компенсировали давление геополитики

Рубль начал торговую неделю попытками роста к основным резервным валютам. Помогала стоимость нефти, которая закреплялась выше психологически значимого уровня 70 долларов за баррель.

Комментарии министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о том, что сотрудничество стран ОПЕК+ может продолжиться и после 2019 года, продолжают оказывать поддержку нефти. Еще одним фактором роста цены на нефть стало беспокойство инвесторов относительного возможного наложения экономических санкций на Иран со стороны США. Это может привести к перебоям в поставках нефти из Ирана. Наконец, возможность дополнительных переговоров между США и Китаем может предотвратить торговую войну между странами, что поддержит мировые рынки, в том числе нефтяные.

Однако пауза в потоке геополитического негатива продлилась недолго. Более 25 стран приняли решения о высылке свыше 140 российских дипломатов в качестве ответа на инцидент в Солсбери, заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг. При этом США закрыли генконсульство в Сиэтле и выслали 60 российских дипсотрудников.

Стоимость нефти в середине недели также получила импульс к понижению. По данным Американского института нефти (API), за неделю по 23 марта запасы нефти в США выросли на 5,321 миллиона баррелей, - до 430,6 миллиона, - в то время, как аналитики ожидали прироста лишь на 1 миллион. Минэнерго США оценило рост запасов на 1,6 миллиона баррелей, или на 0,4%, до 429,9 миллиона баррелей.

Однако поддержка рублю приходила от пика налогового периода марта, приходившегося на завершающуюся неделю. Спрос на рублевую ликвидность традиционно возрастает в это время. Так, только налога на прибыль банки перечислили на 650 миллиардов рублей.

Этот фактор во многом помог рублю проигнорировать заявление премьер-министр Великобритании Тереза Мэй о том, что она рассмотрит возможность запрета на продажу Россией евробондов на фондовом рынке Лондона. Впрочем, эксперты пока оценивают маловероятным такой ход развития событий, поскольку он будет болезненным для инвесторов, в том числе и британских.

Прогнозы

Ответ России западным странам в дипломатической войне повысил в конце недели риски устойчивости рубля. Так, Россия высылает 60 американских дипломатов, они должны покинуть территорию России до 5 апреля. Кроме того, будет закрыто генконсульство США в Санкт-Петербурге. Послам других стран, предпринявших недружественные действия в отношении РФ по "делу Скрипаля", также вручены ноты протеста и объявлено о зеркальных мерах о высылке дипломатических работников.

В то же время, спрос на рублевые долговые инструменты сохраняется. Минфин РФ на аукционе в среду в полном объеме разместил ОФЗ двух серий на 30 миллиардов рублей при совокупном спросе в 75,379 миллиарда рублей.

Однако рублевая цена нефти колеблется около рекордно высокого с 2015 года уровня в 4 тысячи рублей за баррель сорта Brent, и это остается сигналом слабости российской валюты, которая не может в полной мере использовать для своего роста фактор дорогого "черного золота" на мировых рынках.