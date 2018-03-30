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Инвесторы решили вложиться в золото, пока ведущие биржи закрыты


Рынки
Оксана Лукичева
Оксана Лукичева
аналитик компании "Открытие Брокер"
 
Рынки золота и серебра сегодня подрастают под влиянием ослабления курса доллара США, а рынки платиноидов снижаются. Западные биржи закрыты в связи с началом празднования католической Пасхи, что сильно снижает активность торгов.

Запасы в золотых ETF-фондах подросли, запасы в остальных ETF-фондах драгоценных металлов не изменились. Цены на драгоценные металлы в Шанхае на SGE продолжали падать, реагируя на укрепление китайской валюты, объёмы торгов оставались высокими. Премии на поставку золота на внутренний рынок Китая на прошедшей неделе не изменились, оставшись на уровне $8/унция. Премии на поставку золота в Гонконге чуть понизились и составили $0,6-1,2/унция, в Сингапуре – не изменились и составили 0,6-$0,8/унция, в Токио премии понизились до $0,25/унция.

Спрос на золото в Индии начал подрастать в преддверии весеннего фестиваля Акшая Тритья, который состоится в середине апреля. Розничные продажи выросли, а дилеры сократили дисконты до -$3/унция.

Цены на золото торгуются вблизи уровня $1325, возле которого наблюдается относительная консолидация. Активность торгов упала в связи с длинными пасхальными выходными. Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1320-1300, уровни сопротивления – $1345-1365.

Цены на серебро в корреляции с рынком золота подросли к уровню $16,34. Отношение золота к серебру составляет 80,97 пункта. Отношение платины к серебру составляет 56,88 пункта. Ближайшие уровни поддержки в серебре – $16,20-15,90, уровни сопротивления – $16,55-16,72.

Цены на платину под давлением продаж опускались к уровню $933, после чего восстановились к уровню $936. Спред между золотом и платиной составляет $396/унция. Спред между платиной и палладием составляет $23,5/унция. Ближайшие уровни поддержки в платине – $933-920, уровни сопротивления – $945-966.

Цены на палладий оставались под сильным давлением продаж и опускались к уровню $937, после чего подросли к уровню $948. Растущий тренд в палладии постепенно переламывается вниз. Ближайшие уровни поддержки в палладии – $937-917, уровни сопротивления – $964-991.

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