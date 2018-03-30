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"Медведи" готовы вернуться к краткосрочным продажам


Рынки
Елена Кожухова
Елена Кожухова
аналитик компании "Велес Брокер"
 
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов пятницы изменились незначительно и оставались у достигнутых с утра отметок. Рубль к вечеру оставался в небольшом минусе против доллара и евро – пара доллар/рубль находилась чуть ниже 57,5 руб, а пара евро/рубль оставалась ниже 71 руб.

Среди лидеров роста можно отметить бумаги “РусГидро” (+1,79%) и акции ФСК ЕЭС (+1,61%). В лидерах падения были обыкновенные акции “Мечела” (-2,43%) и котировки “М. Видео” (-1,58%).

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу находились под давлением важных сопротивлений в виде средних полос Боллинжера дневных графиков (2290 и 1260 пунктов). На следующей неделе многое будет зависеть от настроений инвесторов за рубежом – российские индексы в краткосрочной перспективе выглядят готовыми как к очередной попытке прорваться выше, так и к движению в район новых минимумов с февраля.

Пара доллар/рубль в пятницу, после выполнения накануне цели по краткосрочной нисходящей коррекции, отступила от поддержки 57,20 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика). Пара евро/рубль, тем временем, также скорректировалась вверх от поддержки 70,55 руб. До закрепления ниже указанных отметок пары будут склонны к дальнейшему восходящему движению.  

На следующей неделе определять настроения на рынках продолжат новости с торговой арены, а также геополитика. В конце недели инвесторы могут переключиться на перспективы изменения процентных ставок в США, судить о которых помогут данные по рынку труда. В краткосрочном периоде “медведи” как на фондовом рынке РФ, так и в ситуации с рублем, готовы в любой момент вернуться к продажам, а “быки” действуют крайне осторожно.

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