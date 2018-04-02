Нефть начинает апрель в "бычьем" направлении

Баррель североморской нефти Brent стоит утром в понедельник $69,70 и растет на полпроцента. В ближайшее время сырьевые покупатели попробуют атаковать рубеж на отметке $70 за бочку. Все будет зависеть от конъюнктуры – пока она положительна для нефтяных «быков». В случае успешной атаки на указанный рубеж новой целью покупок станет уровень $70,35, который может позволить покупателям нацелиться на $70,90 за баррель.

Согласно наблюдениям CFTC, к 27 марта объем чистой длинной позиции в нефти вырос до семинедельного максимума и составил 468 тыс. контрактов. При этом, что интересно, увеличился и объем чистой короткой позиции, но тут расстановка сил никак не меняется – «шортов» всего 30,5 тыс. контрактов.

Статистика от Baker Hughes, вышедшая на прошлой неделе на день раньше из-за католической Страстной пятницы, показала снижение численности буровых установок в США за неделю на 2 единицы. Компоненты отчета, в общем-то, нейтральны, но рынок, избирательный к драйверам и оставляющий в качестве катализатора только положительные нюансы, увидел, что количество нефтяных вышек упало на 7 штук, ситуацию выровняли показатели по газовым вышкам. В Канаде, к слову, недельное падение составило 27 единиц.

Оба этих драйвера инвесторы будут использовать сегодня, пока иных новостей не появится. Краткосрочный тренд в нефти остается восходящим, как и долгосрочный, а вот со среднесрочным горизонтом не все так просто.