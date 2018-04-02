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Апрель может стать позитивным месяцем для мировых площадок


Рынки
Сергей Дроздов
Сергей Дроздов
аналитик ГК "Финам"
 
В пятницу фондовые рынки Старого и Нового Света были закрыты в связи с пасхальными праздниками. Сегодня биржевые площадки США вернутся к прежнему режиму работы, в то время как в Европе торги проводиться не будут.

По итогам прошедшего квартала индекс широкого рынка S&P 500 потерял 1,2%, несмотря на впечатляющий старт с обновлением исторических максимумов в январе. Тем не менее, по мнению стратегов Morgan Stanley, апрель может стать позитивным месяцем для рынков акций, где в период с марта по май в виде дивидендов будет выплачено порядка 400 миллиардов долларов, большая часть из которых может быть реинвестирована в подешевевшие бумаги, в то время как доходность по казначейским облигациям, скорее всего, снизится ниже среднего уровня.

После длинных выходных сегодня также откроются сырьевые площадки, где нефтяные котировки будут отыгрывать статистику от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, показавшую снижение числа нефтяных буровых установок в США за прошедшую неделю на семь единиц, и данные от американского Минэнерго, исходя из которых добыча нефти в стране за январь выросла на 0,1%, а в годовом выражении прибавила 12,9%.

В настоящий момент локальными поддержками по Brent  выступают отметки $68,60 и $68. Сопротивления расположены на $69,90 и $70,50.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2270,98 п., потеряв 0,16%. На данный момент локальная поддержка находится на отметке 2264 п. и основная на 2240 п., закрепление под которой приведет к снижению в район 2200 п.-2190 п. Сопротивления расположены на 2280 п. и 2300 п. проход последнего даст сигнал на среднесрочную покупку.

В текущей ситуации локальной поддержкой во фьючерсе на индекс РТС выступает 124400 п., при проходе которой инструмент может потерять порядка 2000 пунктов. Ближайшие сопротивление расположено на отметке 126000 п. и основное на 128000 п.

Рубль в отсутствие глобальных игроков по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 57,14, укрепившись на 0,19% по отношению к доллару США.

В настоящий момент сопротивлениями в паре выступают отметки 57,40 и 57,90. Локальные поддержки расположены на отметках 57 и 56,80.

На данном этапе основной урон отечественной валюте, несмотря на благоприятную конъюнктуру, сложившуюся на рынке нефти, наносит эскалация конфликта с Лондоном, где в ответ на высылку российский дипломатов Москва в субботу решила объявить персонами нон грата еще пятьдесят сотрудников британской дипмиссии.

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