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Рубль успешно отражает внешнеполитический негатив, но остается уязвимым


Рынки / Валюта
Владислав Антонов
Владислав Антонов
аналитик компании "Альпари"
 
В пятницу, 30 марта, торги завершились снижением по рублёвым парам. Курс американского доллара понизился на 0,20%, до 57,14 руб., курс евро – на 0,06%, до 70,47 руб.

Торги на внутреннем валютном рынке открылись повышением по курсам иностранных валют. В первой половине торгов пара доллар/рубль дошла до отметки 57,45 руб., а пара евро/рубль – до 70,86 руб.  

В условиях тонкого рынка российской валюте удалось отыграть у доллара и евро все дневные потери и закрыть день в плюсе. Причем на рынке Форекс основные валюты торговались в боковых трендах. Курс доллара снизился до 57,03 руб., курс евро – до 70,27 руб. Торговые объемы на Московской бирже были ниже средних значений, так как большинство бирж мира, включая нефтяной рынок, не работали по случаю национальных праздников. 

Пятничные ценовые колебания по рублевым парам я серьезно не воспринимаю для анализа рынка, поскольку нефтяной рынок не работал, а торговые объемы на Московской бирже были ниже средних значений. 

По понедельникам валютные пары часто движутся против пятничного движения, поэтому, несмотря на дорожающую нефть в Азии, рискну сегодня рассмотреть восходящую коррекцию курса доллара до 57,44 руб., а курса евро – до 70,77 руб.

Хоть российская валюта успешно отражает внешнеполитический негатив, я рассматриваю на апрель её ослабление. Спусковым крючком к ослаблению, скорее всего, выступит индекс RGBI, когда его значение опустится ниже отметки 144,25. Текущее значение 144,98.

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