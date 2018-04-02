Оснований для сильных движений в паре доллар-рубль пока нет

В плюсе закрылись ВТБ (VTBR, +1.0%), Магнит (MGNT, +0.9%), Аэрофлот (AFLT,. +0.9%), Алроса (ALRS, +0.9%). Тем временем Мечел (MTLR) подешевел на 2.8%, Сургутнефтегаз (SNGS) – на 1.0%. С позиций технического анализа, индекс РТС остается в рамках нисходящего канала и приблизился к его верхней границе.

Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Нижнекамскшины (NKSH) подорожали на 14.0%, Красного Октября (KROT) – на 7.0%, Варьеганнефтегаза (VJGZ) – на 6.3%.

В США и Европе в пятницу торги не проводились по случаю Страстной пятницы, сегодня фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немногим выше уровней закрытия, зафиксированных в четверг. На азиатских фондовых площадках наблюдается некоторое повышение.

Сегодня в течение дня вероятно продолжение консолидации по индексу РТС. В большинстве стран Европы продолжаются пасхальные каникулы, и заметное увеличение активности нерезидентов пока выглядит маловероятным. Во второй половине дня (17:00 мск) ожидаются данные по деловой активности в производственном секторе США (ISM manufacturing), которые могут оказать некоторое влияние на ожидания трейдеров.

На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение консолидации в диапазоне 57.0 – 57.3 по паре доллар-рубль, оснований для сильных движений пока нет.



