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Арест владельцев и руководства группы "Сумма" не окажет влияния на рынок


Рынки
Алексей Антонов
Алексей Антонов
аналитик "Алор Брокер"
 
В пятницу, когда западные торговые площадки были закрыты в связи с подготовкой к празднованию католической пасхи, российские рынки провели нейтральную сессию.

Сегодня на открытии торгов также нет никаких внешних сигналов для движения: фьючерсы на американские индексы торгуются около нуля, около 0,2% прибавляет нефть. Поэтому следует ожидать нейтрального открытия российского рынка акций, который в дальнейшем будет ориентироваться на внешние площадки, прежде всего динамику фьючерсов на американские индексы.

Арест владельцев и руководства Группы «Сумма» в эти выходные не окажет влияние на рынок. Сама компания – непубличная и не связанная с Западом. Да и предъявляемые фигурантам дела статьи в основном уголовные, поэтому вряд ли кто-то на Западе будет поднимать истерию о неправомерности действий силовых структур и об очередном «наезде» государства на частный бизнес.

Фьючерс на доллар-рубль по итогам пятницы прибавил около 15 копеек. Если на политической арене будет все спокойно, то российская валюта попытается пройти вниз отметку 57 руб за доллар.

В этом рублю может помочь слабо дорожающая нефть. Возможно, что с приходом на рынки европейских инвесторов они начнут отыгрывать данные компании Baker Hughes о снижении на прошлой неделе числа нефтяных буровых установок в США на 7 штук до 797. Эта новость вышла еще в четверг, но готовящиеся к празднованию трейдеры не полностью учли ее в котировках.

Нефть пока склонна к росту, и если статистика в среду от Минэнерго США покажет снижение запасов и добычи, то «черное золото» будет пробивать сопротивление на уровне 70,6 доллара за баррель.

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