Минфин представил план-график по размещению ОФЗ на II квартал

Большая часть обозначенного объема традиционно приходится на средний участок кривой ОФЗ: процентное распределение между бумагами срочностью до 5 лет / от 5 до 10 лет / свыше 10 лет составляет 22% / 49% / 29%. Для нас, однако, данное распределение выступает не более чем сигналом о сравнительно большей уверенности Минфина в благоприятности рыночных условий сейчас – ведь этот ориентир никогда не был обязывающим для ведомства. Так, фактическое распределение 1к'18 по срочности составило 24% / 40% / 36% против первоначально обозначенных 30% / 50% / 20%.

На ближайшей неделе весь интерес будет прикован к тому, на каких условиях Минфин будет готов провести дебютный аукцион в ОФЗ-ИН 52002. По нашим оценкам, с учетом пересмотра на прошлой неделе реальной ставки купона с 3.0% до 2.5% годовых, бумага по номиналу должна представлять интерес лишь для тех инвесторов, кто ожидает среднегодовой уровень инфляции за срок жизни инструмента выше 4.4% (последнее фактическое значение – 2.2% г/г). Как следствие, инвесторы с высокой долей вероятности будут запрашивать у министерства дисконт по цене. Например, при использовании нынешнего уровня breakeven инфляции для находящегося в обращении 5-летнего выпуска 52001 (3.71%) цена новой бумаги должна оказаться на уровне 94.15% от номинала.