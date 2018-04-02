FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Поддерживать ОФЗ будет приток средств в НПФ на 163 млрд руб и относительно высокие цены на нефть


Облигации / Рынки
Дмитрий Монастыршин
Дмитрий Монастыршин
аналитик Промсвязьбанка
 
По итогам прошлой недели доходности ОФЗ сроком 3-5 лет выросли на 4-9 б.п.

Доходность более длинных бумаг поднялась на 3-4 б.п. Снижение цен мы связываем с фиксацией прибыли после ралли на неделе перед заседанием Банка России 23 марта, а также снижением ликвидности в банковской системе после уплаты налогов. Внешний новостной фон был достаточно противоречивый. Высылка российских дипломатов из западных стран и обсуждение Великобританией запрета на обслуживание клиринговыми системами российских евробондов оказывали давление на рынок. Тем не менее глобальный спрос на валюты развивающихся стран и относительно высокие цены на нефть не давали российским бумагам упасть.

Из значимых событий в пятницу отметим публикацию Минфином плана заимствований на 2-ой квартал. Объем предложения номинально сохранен на уровне 1-го квартала – 450 млрд руб. При этом мы отмечаем, что в 1кв. были погашены ОФЗ на 297 млрд руб. и чистое размещение составило всего 166 млрд руб. Во 2кв. нет бумаг к погашению и фактически Минфину необходимо разместить на 284 млрд руб. больше, чем в 1кв. Увеличение предложения может оказать некоторое давление на рынок, особенно в бумагах срочностью более 5 лет в связи с планами Минфина нарастить дюрацию долга. При этом успешно реализовать план Минфину поможет спрос со стороны НПФ, получивших 163 млрд руб. от ПФР, и реализация накопленной недооценки рубля. Поддерживать рынок в течение ближайшей недели будет приток средств в НПФ на 163 млрд руб. и относительно высокие цены на нефть. 

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ