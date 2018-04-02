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Годовой рост ВВП РФ в IV квартале 2017 года составит около 1,2%


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На этой неделе начнет выходить макроэкономическая статистика за март, и самым важным событием на неделе станет публикация отчета по инфляции по итогам месяца, которая состоится в пятницу.

Кроме того, во вторник Росстат представит уточненную оценку роста ВВП за 2017 г. и его структуры по кварталам. В понедельник и среду будут опубликованы индексы деловой активности (PMI) в обрабатывающей промышленности и сфере услуг соответственно. Наконец, в пятницу Банк России опубликует отчет о размере международных резервов, а в среду Росстат представит оценку инфляции за очередную неделю. 

Наш комментарий: Исходя из роста ИПЦ за последнюю неделю, накопленная инфляция за период с 1 по 26 марта составила 0,3%. Поэтому, отталкиваясь от принципов оценки инфляции Росстатом, инфляция по итогам марта, по нашим оценкам, составила 0,3% м/м и 2,3% г/г. Таким образом, впервые с июня 2017 г. годовая инфляция ускорилась (в феврале она составила 2,2% г/г).

Судя по структуре недельной инфляции, общее ускорение ИПЦ произошло главным образом за счет более существенного, чем год назад, роста цен на продовольственные товары, начавшегося еще в феврале. Годовая инфляция на конец февраля достигла 0,9% против 0,7% в январе, а наиболее существенные изменения в сторону ускорения роста цен (или замедления их падения) были зафиксированы в категории плодоовощной продукции, сахара и куриных яиц.

Что касается динамики ВВП, мы полагаем, что оценка Росстатом общего показателя за 2017 г. не изменится, и корректировке подвергнутся только квартальные значения. Но если оценка показателей за первые три квартала не изменится, то, исходя из предварительной оценки за 4к17, годовой рост ВВП в 4к17 составит около 1,2%, что означает замедление по сравнению с 1,8% г/г в 3к17.

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