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ОФЗ торговались на пониженных оборотах


Облигации / Рынки
Семен Немцов
Семен Немцов
аналитик ИК "Рycc-Инвест"
 
В ходе последней торговой сессии марта обороты на рынке государственного рублевого долга были невысокими и составили 4,2 млрд руб.

Это явилось следствием выходного дня на биржах США и Европы, связанного с празднованием Пасхи.

ОФЗ демонстрировали умеренный рост котировок, который составил в среднем 10 б.п. Лидером дня оказался займ серии 26220, который вырос на 0,2%. В корпоративном секторе торги, напротив, проходили на повышенных объемах. Единой динамики выявлено не было.

Рост на 15 б.п. показали бумаги с дюрацией до года, тогда как более длинные облигации с дюрацией до 2 лет потеряли в среднем по 25 б.п. Отрасли химии и металлургии смотрелись лучше рынка, и соответствующие облигации подорожали в среднем на 0,4% и 0,3% соответственно. В первом сегменте драйвером выступил выпуск ЕврХимБ1Р1 (+0,4%).

В металлургической сфере опережающими темпами росли бумаги Мечела.

Корпоративные евробонды пользовались минимальным спросом, и котировки большинства их остались вблизи уровней открытия.

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