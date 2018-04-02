Итоги марта: поводов для оптимизма не нашлось

Так, ряд стран выслал российских дипломатов в связи с “делом Скрипаля”, спровоцировав ответные шаги со стороны России, а на мировых рынках одной из основных тем стала перспектива начала торговых войн.

Перестановки в администрации президента США Дональда Трампа, введение импортных пошлин на алюминий и сталь, а также угрозы дополнительного ужесточения регулирования по ввозу китайских товаров всерьез обеспокоили мировых инвесторов. На этом фоне вопрос денежно-кредитной политики ФРС отошел на второй план – ключевая процентная ставка на мартовском заседании ожидаемо была на повышена на 25 базисных пунктов, до диапазона 1,5-1,75%, а первая пресс-конференция нового главы центрального банка Джерома Пауэлла прошла без сюрпризов. На рынке по-прежнему ждут еще двух повышений процентных ставок в этом году.

Рублевый индекс Мосбиржи по итогам марта потерял 1,12%, а индекс РТС упал на 2,81%, показав более серьезное снижение ввиду ослабления рубля.

ЦБ РФ на заседании в конце марта ожидаемо понизил процентную ставку еще на 25 базисных пунктов, до 7,25%. Основными факторами слабости рубля, однако, стали общее снижение склонности инвесторов к риску в ожидании торговых войн, а также позиция западных стран в отношении России.

В итоге пара доллар/рубль по итогам марта выросла на 1,45%, но не смогла обновить максимум февраля, приостановив рост у отметки 58 руб. Пара евро/рубль при этом укрепилась на 2,44%, но также не достигла максимума предыдущего месяца, остановив повышение в районе 71,50 руб. Поддержку евро на мировых рынках оказало некоторое ужесточение тона ЕЦБ на заседании в начале марта. Так, в заявлении центрального банка больше нет фразы о возможности увеличения количественного смягчения в случае ухудшения перспектив экономики. Доллар на мировых рынках при этом оказался под давлением из-за протекционистской торговой политики Штатов.

Нефтяные котировки завершили март на оптимистичной ноте, восстановив утерянные месяцем ранее позиции. Поддержку рынку оказали данные о сокращении недельных запасов нефти в США, о которых неоднократно сообщали в Минэнерго, хотя нефтедобыча в стране продолжила обновлять рекорды. Кроме того, представители ОПЕК неоднократно говорили о намерении продолжать сотрудничество в рамках сделки ОПЕК+ и в 2019 году, а США и Саудовская Аравия заняли более жесткую позицию в отношении Ирана (а это может привести к возобновлению санкций против страны).

В итоге котировки нефти Brent завершили март ростом на 5,56%, а котировки WTI увеличились на 5,3%.

Чего ожидать? – Восходящий тренд может возобновиться

C технической точки зрения российские индексы в марте реализовали “медвежьи” дивергенции с индексом RSI, которые наблюдались в том числе на недельных графиках. Индикаторы при этом начинают апрель у важных поддержек в виде средних полос Боллинжера недельных графиков – 2220 пунктов для индекса Мосбиржи и 1220 пунктов для РТС. Указанные отметки будут решающими в том числе для определения среднесрочного направления движения – закрепление ниже откроет горизонты падения в район 2100 и 1120 пунктов соответственно. В краткосрочной перспективе индексы, таким образом, сохраняют небольшой потенциал нисходящего движения, а вот более серьезная заявка на снижение будет сделана при преодолении указанных поддержек. С фундаментальной точки зрения причинами падения могут стать дальнейшее усиление политической напряженности в отношениях РФ и Запада, приостановка роста нефтяных котировок, а также продажи на мировых рынках ввиду перспективы торговых войн.

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Нефтяные котировки при этом расположены недалеко от годовых максимумов (район 71,30 доллара для Brent и 66,60 доллара для WTI), у которых пока не решаются пойти выше. Поддержку ценам могут оказать детали обещаемого продления сделки ОПЕК+ в следующем году, а давление, напротив, новости о разработке стратегии выхода стран из соглашения. Потенциальным драйвером восходящего движения также могло бы стать усиление напряженности в отношениях Ирана с США и Саудовской Аравией – судя по всему, дело идет именно к этому. Неспособность котировок преодолеть недавние максимумы, однако, откроет дорогу к коррекционному снижению в район 66,50 доллара для Brent и 61,85 доллара для WTI.

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С технической точки зрения пара доллар/рубль в среднесрочной перспективе по-прежнему расположена ниже важного сопротивления 57,45 руб, у которого консолидировалась в течение марта. До его преодоления рубль достаточно прочно удерживает позиции против доллара и может быть склонен к укреплению в район 56 руб. Против доллара в апреле могут сыграть страхи торговых войн и перспектива постепенного ужесточения политики ФРС. Евро, как и месяцем ранее, напротив, склонен к среднесрочному росту до закрепления ниже поддержки 70 руб и может стремиться в район 72 руб.

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Потенциальными негативными для рубля факторами, как и раньше, могут выступать политика (усиление напряженности в отношениях РФ и Запада), неспособность цен на нефть продолжить восходящее движение и падение на мировых фондовых площадках с вытекающим из этого ослаблением склонности к риску. И, напротив, если угрозы торговых войн не перерастут в полноценное противостояние, мировые инвесторы могут воспрянуть духом и вновь начать рисковать. Обострение иранского вопроса наверняка сыграет на руку нефти и, как следствие, российской валюте.