В I квартале сумма сделок M&A с участием компаний РФ выросла на 147%

Значительную часть данной суммы составила покупка банком ВТБ 29,1% акций частного ретейлера «Магнит» на сумму $2,45 млрд.

Сумма сделок по покупке российских компаний иностранными снизилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $2,04 млрд.

Значительно выросла сумма сделок между российскими компаниями – на 817% и составила $5,35 млрд.

Наибольшую долю рынка сопровождения сделок слияний и поглощений с российским участием занял ВТБ Капитал – 32,8%.

Рынок капитала

В первом квартале 2018 года в России было выпущено акций и других ценных бумаг на сумму в $72.3 млн – на 93% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

В первом квартале 2018 года в России было выпущено долговых обязательств на сумму в $12.2 млрд., на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это лучший показатель за первый квартал с 2013 года.

Российские суверенные долговые обязательства привлекли $3,97 млрд. (мартовское размещения евробондов).