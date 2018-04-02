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В I квартале сумма сделок M&A с участием компаний РФ выросла на 147%


Рынки
Силуэты деловых людей
Аналитики Thomson Reuters
 
В первом квартале 2018 года сумма сделок слияний и поглощений с участием российских компаний достигла $7,47 млрд., что на 147% выше аналогичного периода прошлого года.

Значительную часть данной суммы составила покупка банком ВТБ 29,1% акций частного ретейлера «Магнит» на сумму $2,45 млрд. 

Сумма сделок по покупке российских компаний иностранными снизилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $2,04 млрд. 

Значительно выросла сумма сделок между российскими компаниями – на 817% и составила $5,35 млрд.

Наибольшую долю рынка сопровождения сделок слияний и поглощений с российским участием занял ВТБ Капитал – 32,8%.

Рынок капитала

В первом квартале 2018 года в России было выпущено акций и других ценных бумаг на сумму в $72.3 млн – на 93% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

В первом квартале 2018 года в России было выпущено долговых обязательств на сумму в $12.2 млрд., на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это лучший показатель за первый квартал с 2013 года. 

Российские суверенные долговые обязательства привлекли $3,97 млрд. (мартовское размещения евробондов). 

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

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