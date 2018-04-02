Генерирующие компании России: модернизация на повестке дня

Мы принимаем во внимание их новейшие операционные и финансовые результаты, а также учитываем наши новые макроэкономические прогнозы. В ближайшие годы ключевым фактором, определяющим финансовые показатели компаний, по-прежнему будут платежи за новые мощности, построенные в рамках ДПМ. В связи с этим результаты будут отличаться от компании к компании. Мы даем рекомендацию ПОКУПАТЬ по двум акциям: Интер РАО ЕЭС и ОГК-2. У остальных компаний (РусГидро, Энел Россия, Юнипро, Мосэнерго и ТГК-1) пока ограниченный потенциал роста, так что их бумаги мы рекомендуем ДЕРЖАТЬ.

Потенциал роста цен на электроэнергию и мощность ограничен. В условиях свободного рынка рост цен на электроэнергию отстает от повышения цен на энергоносители (особенно в ценовой зоне "Европа"). Это связано с вводом нового, более эффективного генерирующего оборудования в сочетании со слабым ростом спроса. В 2018 году, благодаря небольшим объемам ввода мощностей в рамках программы ДПМ и некоторому повышению спроса на электроэнергию, мы ожидаем изменения ситуации. Теперь цены на электроэнергию будут точнее повторять динамику цен на энергоносители, хотя цены на последние, скорее всего, будут повышаться не быстрее ИПЦ. То же можно сказать о ценах на мощность (исключая ДПМ): они известны вплоть до 2021 года, и только в 2021 году их рост будет опережать инфляцию.

Цены в рамках ДПМ тоже снизятся. Вслед за снижением в 2017 году доходности ОФЗ, исходя из которой рассчитываются нормы доходности по платежам в рамках ДПМ, платежи за новые мощности тоже снизятся. Тем не менее в случае таких компаний, как Интер РАО ЕЭС и ОГК-2 это обстоятельство будет компенсировано вводом новых мощностей и выходом большего объема мощностей на седьмой год эксплуатации, по достижении которого плата за мощности повышается.

На горизонте - модернизация ТЭС. Хотя сегмент генерации по-прежнему нуждается в модернизации, текущий уровень цен на электроэнергию и мощность не оправдывает такие инвестиции. Ожидается, однако, что начиная с 2021 года совокупные платежи в рамках ДПМ будут снижаться, т. к. часть мощностей выйдет на 11-й год эксплуатации, когда увеличение платы за модернизированные энергоблоки не требует повышения цен для конечных потребителей. На горизонте - программа модернизации, но ни условия, ни критерии отбора для нее не разработаны. Мы ожидаем некоторой ясности в этом отношении к середине года, после чего генерирующие компании примут решение по конкретным проектам, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.



