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Торговые войны США и Китая, нефть и индекс RGBI. Что будет с рублем?


Рынки
Владислав Антонов
Владислав Антонов
аналитик компании "Альпари"
 
В понедельник, 2 апреля, рубль сдал позиции иностранным валютам, которые он отвоевал у них в пятницу, когда католики всего мира готовились праздновать Пасху.

Курс доллара США повысился на 0,59%, до 57,48 руб., курс евро – на 0,42%, до 70,47 руб. 

Рубль оказался под давлением с открытия торговой сессии. Его продажи увеличились на американской сессии на фоне обвала цен на нефть и мировых фондовых индексов. Нефть подешевела на 3,5%, до $67,49 за баррель. Фондовые индексы упали на 1,9% - 2,7%. Пара доллар/рубль восстановилась до 57,65 руб., а пара евро/рубль – до 71,01 руб.

Нефтяной рынок оказался под давлением на фоне эскалации торговой войны Китая с США. В воскресенье Китай ввел импортные пошлины на американские товары. Эксперты считают, что торговая война может привести к снижению спроса на нефть.

Фондовые индексы рухнули на заявлениях президента США Дональда Трампа и Apple. Трамп обвиняет Amazon в том, что компания платит недостаточно налогов, а также дурно влияет на экономику США. Apple сообщила, что планирует отказаться от использования комплектующих Intel в своих компьютерах.

Индекс RGBI закрылся в понедельник в небольшом плюсе. Зарубежные инвесторы продолжают покупать российские активы, несмотря на обострение конфликта между Россией и Западом. Это фактор, который удерживает рубль от ослабления против иностранных валют. 

Во вторник, 3 апреля, на биржах в Азии нефть торгуется в плюсе. Цена корректируется после вчерашнего падения. Считаю, что участники рынка проигнорируют восстановление цены на нефть, так как она упала ниже $68 за баррель. По нефти открыта дорога к отметке $66,50 за бочку. В связи с этим по паре доллар/рубль ожидаю продолжение роста до 57,80 руб., а по паре евро/рубль – до 71,25 руб.

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