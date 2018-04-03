FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Глобальные игроки начинают сомневаться, что рост мировой экономики продолжит набирать обороты


Рынки
Сергей Дроздов
Сергей Дроздов
аналитик ГК "Финам"
 
Американские биржевые индикаторы в понедельник впервые с февраля завершили торговую сессию сильнейшим снижением.

Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся ниже 200 дневной скользящей средней на отметке 2581,88 пунктов, потеряв 2.23%. Доходность 10-летних казначейских облигаций осталась на прежнем уровне и составила 2,74%.

Глобальные игроки начинают сомневаться, что рост мировой экономики продолжит набирать обороты, и если такие опасения усилятся, то Selloff на перегретых за последние два года заокеанских площадках может продолжиться.

В свою очередь негативных настроений на фондовые рынки добавляет неразрешенная ситуация вокруг торговых отношений США и Китая, где власти поднебесной ввели пошлины на 120 наименований американских товаров, ввозимых в КНР. И хотя на данном этапе предпринятые меры из-за их незначительного объема (в 2017 году США экспортировали в Китай товаров на 3 миллиарда долларов) носят скорее превентивный характер, нависшая неопределенность не способствует позитивному настрою инвесторов.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов, не сумев преодолеть отметку $70, рухнули на 3,82%, закрывшись на $67,53 на фоне масштабной распродажи на американских биржах.

Сегодня рынки традиционно будут следить за выходящими в 23.30 мск данными по запасам сырой нефти за прошедшею неделю в США от Американского института нефти, которые определят динамику котировок "черного золота" в начале торгов в среду.

В настоящий момент локальными поддержками по Brent выступают отметки $67,50 и $66,80. Сопротивления расположены на $68,10 и $69.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2256,64 п., потеряв 0,63%. На данный момент поддержка находится на отметке 2240 п., закрепление под которой приведет к снижению в район 2200 п.-2190 п. Сопротивления расположены на 2270 п. и 2300 п.

В текущей ситуации локальной поддержкой во фьючерсе на индекс РТС выступает 122500 п. и основной 122000.  Ближайшие сопротивление расположено на отметке 124200 п., проход же 124500 п. снова может дать сигнал на покупку.

По итогам прошедшей торговой сессии, несмотря на обвальное падение нефтяных котировок и крайне негативную динамику на заокеанских биржевых площадках, рубль закрылся на отметке 57,48, снизившись всего на 0,59% по отношению к доллару США, что в очередной раз подтверждает наличие искусственного регулирования курса национальной валюты вместо заявленного рыночного.

В настоящий момент сопротивлениями в паре выступают отметки 57,80 и 58. Локальные поддержки расположены на отметках 57,40 и 57,10.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ