Торги в РФ откроются в диапазоне 2255-2260 пунктов по индексу Мосбиржи

Ближайшими значимыми поддержками станут уровни 2250, 2240 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 2270, 2280 п.

После нейтрального старта торгов не исключены попытки коррекционного повышения индекса МосБиржи в район 2270 п. Однако тот факт, что фьючерсы на нефть накануне сильно подешевели, сдержит активность российских «быков».

Выхода ключевой иностранной статистики сегодня не ожидается. Во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика изменения стоимости нефтяных контрактов.

В минувший понедельник основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0,63%) и РТС (-0,23%) завершили торги с неравномерным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Опережающая слабость долларового индекса РТС была обусловлена заметным внутридневным ослаблением рубля по отношению к североамериканской валюте. В первые часы торгов мы наблюдали достаточно активные покупки в российских акциях. Тем не менее, явно ухудшившийся внешний фон переломил позитивные настроения на локальном рынке во второй половине дня.

Наиболее болезненным внешним сигналом стала резкая внутридневная просадка стоимости фьючерсов на нефть сорта Brent. Они стремительно откатились от ближайшего значимого уровня $70 за баррель и в течение нескольких часов потеряли в цене более двух долларов. В то же время основные фондовые индексы в США после умеренно-негативного открытия начали безоткатное падение, которое продолжалось большую часть торгового дня за океаном.

Добавим, что несмотря на продолжавшиеся общеевропейские каникулы, дипломатическое противостояние между Великобританией и Россией продолжило развиваться в негативном ключе. После того, как РФ потребовала сократить присутствие Британских дипломатических сотрудников до количественного паритета, начались разговоры о возможности закрытия торгпредства РФ в Лондоне. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил по этому поводу, что подобный шаг не останется без ответа.

Под закрытие вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM8) пришли в состояние контанго величиной в 1,4 п., или около 0,1% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка оказались близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС.

Несмотря на существенное падение индекса МосБиржи, состоявшееся по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись с разнонаправленным отклонением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Одним из наиболее громких корпоративных событий понедельника стало известие об аресте совладельцев холдинга «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Эта новость вызвала «веерные» распродажи в акциях связанных с холдингом компаний: ДВМП (FESH RM, -21,72%), НМТП (NMTP RM, -1,61%), НКХП (NKHP RM, -0,87%), ЯТЭК (YAKG RM, -5,21%), ТрансК-ао (TRCN RM, -0,40%).

Дополнительным информационным поводом, вызвавшим заметный рост торговых оборотов в низколиквидных акциях НМТП, стала публикация неоднозначной годовой финансовой отчетности эмитента по МСФО. При незначительном приросте годовой выручки, составившем 4%, чистая прибыль Группы НМТП за 2017 год сократилась на 30,6%, до уровня $439 млн. Текущее ухудшение основного финансового показателя сглаживается сопоставимым сокращением долга Группы (включая финансовую аренду), которое составило порядка $199 млн. Чистый долг Группы НМТП за минувший год сократился на $86,8 млн, или на 7,5%.

Акции банка ВТБ (VTBR RM, -1,01%) заметно откатились от своих внутридневных максимумов под закрытие торгов. Вчера они отыгрывали публикацию финансовых результатов эмитента по МСФО за 2 месяца 2018 года. Чистая прибыль кредитной организации за указанный период возросла на 49,5%, до уровня в 30,5 млрд руб. Однако это не слишком впечатлило инвесторов и спекулянтов. Наибольший вклад в текущий рост чистой прибыли внесла статья «Прочие операционные доходы», которая не включает в себя процентные и комиссионные доходы банка.

Акции Газпром (GAZP RM, -1,41%) оказались под давлением после публикации годовой отчетности эмитента по РСБУ. Чистая прибыль газовой монополии по итогам 2017 года сократилась более чем в 4 раза, до уровня в 100,3 млрд руб. в связи с необходимостью создания резерва для выплаты штрафа в пользу НАК «Нафтогаз Украины» в соответствии с решением международного арбитражного суда.

Бумаги Автоваз-ао (AVAZ RM, +1,31%), Автоваз-ап (AVAZP RM, +2,54%) пользовались спросом на фоне новостей о выделении правительством из резервного фонда 12,2 млрд руб. на поддержку отраслей автомобилестроения и легкой промышленности.

Заметно сильнее рынка также закрылись бумаги ГМК Норильский Никель (GMKN RM, +0,37%), Магнит (MGNТ RM, +0,85%), Транснефть-ап (TRNFP RM, +2,19%), ИнтерРао (IRAO RM, +1,05%), МТС (MTSS RM, +1,22%).

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с умеренным повышением в пределах 0,2%. Контракты на нефть сорта Brent после резкого вечернего спада подорожали на 0,15%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0,3%. Японский фондовый индекс Nikkei225 просел на 0,7%. Гонконгский Hang Seng понизился на 0,6%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или смешанное.