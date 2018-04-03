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Индекс Мосбиржи попытается отбить вчерашние потери


Рынки
Алексей Антонов
Алексей Антонов
аналитик "Алор Брокер"
 
Американские фондовые индексы вчера обвалились, хотя в течение дня ничего не предвещало такого развития событий, и заокеанские фьючерсы торговались в плюсе до открытия фондовой секции в США.

По итогам торговой сессии Dow Jones упал на 1,9%, а индекс S&P 500 рухнул на 2,23%, до 2581,88 пункта. 

Одной из причин столь негативной динамики стало введение Китаем пошлин на ряд товаров из США и претензии президента США Дональда Трампа к онлайн-ритейлеру Amazon. 

Однако мы склонны придерживаться превалирования технической версии: американские индексы протестировали поддержку февральских минимумов. Если в ближайшие дни данные отметки будут пробиты, то все мировые рынки ждет еще более глубокое снижение, которое может продлиться несколько недель. Но вероятность отскока выше, поскольку американская экономика очень сильна, переговоры с Китаем по поводу взаимной торговли идут, и пока снижение вписывается в рамки коррекции после почти 15 месяцев непрерывного роста.

Китайский рынок теряет сейчас 1,1%, что также говорит о том, что вчерашнее падение Америки не имело особых фундаментальных и новостных поводов.

Весь пик падения американских индикаторов пришелся на время торгов акциями на Московской бирже, в результате чего индекс последней потерял лишь 0,63%, показав свою силу. Причем за американскими акциями последовала и нефть, упав на 2% и протестировав поддержку 67,5 доллара за баррель.

Сегодня фьючерсы на американские индексы торгуются около вчерашнего закрытия, но 0,4% прибавляет нефть. Мы ожидаем открытия Московской биржи в легком плюсе, а затем, если отскок на рынке США реализуется, Индекс Мосбиржи может отбить вчерашние потери.

Рубль вчера за сутки потерял около 35 копеек к доллару, что также показывает его устойчивость, принимая во внимание резкое снижение нефти и краткосрочное падение пары евро-доллар ниже отметки 1,23. Причем уже в ходе вечерней сессии фьючерс на курс доллар-рубль перешел к укреплению.

В ближайшие дни рубль вряд ли выйдет из коридора 57-58 руб за доллар, а сегодня попытается уйти ближе к его нижней границе.

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