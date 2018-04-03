FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Рынок акций РФ и рубль снизятся на умеренно негативном внешнем фоне


Рынки / Валюта / Индексы
Елена Лыкова
Елена Лыкова
корреспондент агентства "Прайм"
 
Рынок акций РФ и рубль снизятся на умеренно негативном внешнем фоне. Робкие попытки нефти подрасти после распродаж понедельника пока не могут обеспечить устойчивый рост рублю.

 

Умеренно негативный внешний фон дает предпосылки для открытия торгов на Московской бирже во вторник с понижением на 0,1-0,3%, полагает Анна Бодрова из "Альпари". Индекс Мосбиржи проведет день в диапазоне 2235-2265 пунктов, шансы на снижение остаются серьезными, РТС проторгуется в границах 1228-1240 пунктов, считает она.

В сложившихся обстоятельствах Богдан Зварич из "Фридом финанс" ожидает снижения российских акций в начале торгов, что приведет к отступлению индекса Мосбиржи в район 2250 пунктов.

"С утра биржи АТР торгуются преимущественно в минусе на опасении усиления рисков, связанных с торговыми войнами… Цена на нефть по марке Brent пытается расти после значительной просадки в понедельник более чем на 2%", - отмечает Иван Марчена из ГК Forex Club.

На этом фоне пара USD/RUB сможет проторговаться в районе 57-57,96 рубля, пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 70,11-71,35 рубля, считает аналитик.

"Рубль остается заложником внешнего и внутреннего фона, и весь негатив в его сторону связан с той или иной степень риска. До сих пор политический спор Москвы и Лондона не получил разрешения, и существует вероятность дополнительного осложнения этой ситуации. Кроме того, вчерашняя распродажа в нефти негативна для российской валюты. Предполагаемый диапазон движения в паре доллар/рубль на вторник составляет 57,20-57,85 рубля, для пары евро/рубль - 70,40-71,25 рубля", - говорит Бодрова.

Во вторник Константин Кочергин из банка "Восточный" ожидает сохранения нервной обстановки, что приведет к нейтральной или умеренно негативной динамике рубля. Ожидаемый диапазон курса – 57,5-58 рублей за доллар, прогнозирует он.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США в понедельник потеряли 1,9-2,7% на фоне падения акций технологического сектора и беспокойства по поводу торговых отношений США и Китая, Dow Jones и S&P закрылись на минимуме с ноября.

Фьючерсы на американские индексы растут во вторник в пределах 0,11-0,33%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) падают в пределах 0,17-1,11%: австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,17%, японский Nikkei 225 - на 0,45%, гонконгский Hang Seng Index снижается на 0,15%, шанхайский SSE Composite - на 1,11%.

Стоимость нефти на утренних торгах колебалась в районе 67,83 доллара за баррель по марке Brent (плюс 0,28% к предыдущим торгам).

Курс евро торговался на уровне 1,2318 доллара против 1,2302 доллара на закрытие предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций снизился в понедельник по основным индексам вслед за падающим рублем и рынком нефти, опустившейся ниже 68 долларов за баррель по марке Brent.

Индекс Мосбиржи к закрытию снизился на 0,63% - до 2256,64 пункта, индекс РТС - на 1,23%, до 1234,06 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов понедельника вырос на 34 копейки – 57,48 рубля, евро - на 30 копеек, до 70,73 рубля, следует из данных Московской биржи.

 

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ