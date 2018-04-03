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Из локальных новостей в центре внимания отчетность АФК "Системы"


Рынки
Георгий Ващенко
Георгий Ващенко
начальник управления ИК "Фридом Финанс"
 
Вопреки ожиданиям, российский рынок слабо реагирует на негативную динамику на внешних сырьевых и фондовых площадках.

В лидерах снижения акции RusAl plc, которые теряют более 1,5%, хотя цена на алюминий удержалась выше $2000 за тонну, хотя и снизилась сначала года с $2250 до указанной отметки. Котировки акций RusAl повторяют график цены алюминия, но стоит отметить, что, пока она выше $1800 за тонну, производство будет рентабельным. Запас по цене еще сохраняется, и, если он не растает во 2-м квартале, акции RusAl, по всей видимости, удержатся выше 30 руб. до лета. 

Котировки бумаг других металлургических компаний: ММК, НЛМК, ГМК — в последние месяцы демонстрируют боковую или слабонегативную динамику. Крупные игроки могут воспринять это как сигнал, что эти бумаги уже отыграли потенциал роста, связанный с позитивной динамикой финансовых результатов, и их пора фиксировать. Вероятно, во 2-м квартале динамика сектора M&M будет худшей среди других отраслей.

Пессимистические настроения на внешних площадках сохраняются. Я ожидаю, что российский рынок останется под давлением внешнего фона, и, несмотря на относительно благополучный старт торгов, к вечеру уйдет в красную зону. Ориентир по индексу Мосбиржи: 2220–2250 п.п. Пара USD/RUB, вероятнее всего, закроется выше 58 вследствие сильного снижения цены на нефть.

Из локальных новостей в центре внимания отчетность Системы. Игроки слабо реагируют на это событие, возможно, предпочитая дождаться комментариев менеджмента. За 4-й квартал холдинг получил убыток в 1,6 млрд руб., а по итогам года — прибыль в 4,1 млрд руб. Чистый долг достиг 213 млрд руб. (1,07х OIBDA). Возможно, важные детали будут прояснены в презентации, которая еще не опубликована. Драйверами для улучшения финансового состояния АФК может стать SPO Детского мира, результаты сети клиник Медси, которая продемонстрировала взрывной рост выручки, а также другие непубличные активы. Я не ожидаю в ближайшее время существенного роста котировок Системы.

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