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Mail.Ru Group: хорошие перспективы монетизации


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Аналитики Sberbank Investment Research
 
Мы по-прежнему считаем Mail.ru Group ведущей в России компанией в сфере развлечений в социальных сетях.

За последние 12 месяцев компания укрепила свои позиции, расширив функционал существующих платформ. Это включает запуск "рекомендаций" для продвижения групп, прямые трансляции общественных мероприятий и киберспортивных соревнований, собственную музыкальную премию и новые сервисы (включая Pandao). Новый функционал должен только улучшить монетизацию социальных сетей группы. Мы сохраняем рекомендацию ПОКУПАТЬ и повышаем целевую цену на 33% до $47,69 с учетом перечисленных выше факторов, а также в связи и улучшение перспектив рынка интернет-рекламы. 

ВКонтакте продолжит обеспечивать рост выручки

Мы прогнозируем среднегодовой рост выручки этой сети в 31% на 2017-2020 годы. Мы исходим из дальнейшего повышения ARPU благодаря динамичному росту рынка рекламы (среднегодовыми темпами в 18% в 2017-2020 годах, по нашим оценкам), монетизации недавно добавленных функций (например, "истории", прямые трансляции) и вводу новых, а также повышению монетизации групп соцсети. Даже несмотря на двукратный рост в 2015-2017 годах, ARPU ВКонтакте по-прежнему существенно ниже, чем у Facebook в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в остальном мире (исключая США, Европу и АТР), и мы ожидаем, что ВКонтакте будет постепенно догонять Facebook.

Монетизация музыкальных стримов поддержит выручку ВКонтакте и от предоставления услуг в социальных сетях (IVAS)

В апреле прошлого года сеть ВКонтакте предложила платную подписку и ограничила время бесплатного прослушивания музыки в сутки на мобильных устройствах, установив его в 60 мин./сут в октябре, а через месяц сократив до 30 мин./сут. Плата за прослушивание сверх бесплатного суточного лимита составляет 149 руб./мес. По нашим оценкам, в годовом выражении это, возможно, принесло ВКонтакте дополнительно 0,9 млрд. руб. выручки (6% выручки 2017 года); мы исходим из консервативного предположения, что 1% мобильных пользователей ВКонтакте, которые слушают музыку через этот сервис, стали за это платить.

Укрепление вертикали электронной коммерции

Мы отмечаем хорошие перспективы Pandao, принадлежащего группе маркетплейса китайских товаров, ввиду впечатляющего увеличения числа пользователей всего за три месяца после его запуска (среднее число пользователей в месяц 5,5 млн.). Мы считаем, что Delivery Club, Pandao и Юла могут в вместе обеспечить 6,2 млрд. руб. EBITDA (или около 14% прогнозируемой совокупной EBITDA) к 2020 году. По методу суммы составных частей мы предварительно оцениваем эти вертикали вместе взятые примерно в $1,5 млрд. (хотя в качестве основного подхода к оценке мы придерживаемся метода ДПДС). 

Оценка

Мы подтверждаем рекомендацию ПОКУПАТЬ и повышаем целевую цену на 33% до $47,69, что связано с повышением прогноза прибыли с учетом, как мы полагаем, улучшившихся перспектив монетизации. Мы еще не обновили свою оценочную модель с учетом особенностей МСФО 15 (в основном это повлияет на выручку, но эффект для EBITDA и денежных потоков будет ограниченным, если будет вообще), но планируем сделать это, как только компания опубликует отчетность проформа. Наш прогноз EBITDA на 7% выше консенсус-прогноза на 2018 год и на 20% выше среднесрочного консенсус-прогноза, т. к. мы полагаем, что перспективы монетизации вертикалей в сегменте электронной коммерции могут быть недооценены. Риски для наших допущений возможны в том случае, если Mail.ru Group инвестирует в очередной новый проект. При текущем значении пары USD/RUB акции торгуются на уровне 11,3 по коэффициенту "стоимость предприятия/EBITDA 2019о" и 17,4 по соотношению "цена/прибыль", что представляется нам привлекательным, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.

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