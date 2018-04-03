"Провал" ВВП в IV квартале случился из-за промышленности

Как и ожидалось, в 4 кв. ВВП заметно просел, однако масштаб замедления (0,9% г./г.) оказался заметно больше наших оценок. Впрочем, учитывая, что Росстат пересмотрел вверх данные за 3 кв. 2017 г. (2,2% г./г. против 1,8% г./г. ранее), это неудивительно. В итоге, по нашим оценкам, в 4 кв. впервые со 2 кв. 2016 г. ВВП показал снижение в квартальном выражении (-0,2% кв./кв. с учетом сезонности).

Ожидаемо слабые показатели 4 кв. почти полностью обусловлены падением в промышленности: ее вклад в рост ВВП сменил знак (+0,4 п.п. в 3 кв. и -0,6 п.п. в 4 кв.). Ослабла поддержка со стороны сельского хозяйства (0 п.п. против +0,3 п.п. в 3 кв.). Остальные отрасли (торговля, строительство, услуги, госсектор) практически не изменили свой вклад.

Интересно отметить, что в структуре использования ВВП основной негатив был связан с динамикой запасов (-0,9 п.п. против +1,5 п.п. в 3 кв.). Остальные компоненты показали умеренно-позитивную динамику: вклад потребления не изменился (+2,2 п.п.), инвестиции в основной капитал немного подросли (+1 п.п. против +0,8 п.п в 3 кв.), а чистый экспорт сократил падение (-1,7 п.п. против -2,5 п.п в 3 кв.).

На наш взгляд, рост экономики, достигнутый в 2017 г., близок к текущему потенциалу. Например, даже если потребление домохозяйств и инвестиции вернутся к докризисным темпам, это добавит +0,9 п.п. к росту ВВП (тогда он составит 2,4% г./г., что все равно меньше докризисных уровней в 3% за счет более негативного вклада чистого экспорта в настоящее время). Однако отметим, что для потребления и инвестиций достичь этих значений будет крайне сложно, т.к. сейчас (в отличие от докризисных лет) на экономику РФ действует ряд факторов, ограничивающих рост.

Так, помимо более низких цен на нефть в рублях (3190 руб./барр. в 2017 г. против 3500 руб./барр. в среднем до кризиса), сейчас правительство проводит консервативную бюджетную политику, и расходы ограничены бюджетными правилами (это сдерживает рост потребления населения и государственных инвестиций). Кроме того, потери потребительского сектора, связанные с рецессией 2015-16 гг., были заметно больше, чем в 1998 г. или 2009 г. Все это будет ограничивать рост экономики уровнями, близкими к 1,5% г./г.