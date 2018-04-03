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Введение tax free некритично для бюджета


Рынки
Богдан Зварич
Богдан Зварич
старший аналитик ИК "Фридом Финанс"
 
Введение taxfree должно стимулировать покупку иностранными туристами товаров на территории России.

Перед Чемпионатом мира по футболу 2018 года решение выглядит логичным. Это позволит туристам, приезжающим на ЧМ, купить в России товары и получить за них возврат НДС. В частности, на наш взгляд, туристам могут быть интересны ювелирная продукция, символика ЧМ-2018, книги.

Вполне возможно, что часть иностранных туристов заинтересуется российским брендами одежды, которые слабо представлены на западных рынках, такие как Vilshenko, Ulyana Sergeenko. При этом общий объем средств, возвращаемых иностранным гражданам, будет не столь велик, чтобы оказать существенное влияние на поступления в бюджет от НДС.

Учитывая, что в прошлом году число иностранных туристов могло составить порядка 4 млн человек, большинство из которых прибыли к нам из дальнего зарубежья, объем возврата может составить порядка 2–3 млрд руб. Общий объем сбора НДС по итогам прошлого года превысил 5 трлн руб., так что данная сумма возврата не выглядит критичной, но может стимулировать спрос иностранных туристов на российские товары.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

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