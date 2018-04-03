Рынки драгметаллов корректируются после резкого роста накануне

Курс доллара США слегка слабеет, что оказывает поддержку драгоценным металлам.

Запасы в серебряных ETF-фондах подросли, запасы в остальных ETF-фондах драгоценных металлов не изменились.

Цены на драгоценные металлы в Шанхае на SGE продолжали падать, реагируя на укрепление китайской валюты, объёмы торгов понизились.

Цены на золото вырастали до уровня $1348 после повышения импортных пошлин Китаем на 128 видов американских товаров, после чего произошла коррекция цен вниз до уровня $1341,7.

Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1325-1300, уровни сопротивления – $1365-1390.

Цены на серебро в корреляции с рынком золота восстанавливались к уровню $16,67, после чего опустились к уровню $16,54. Фундаментально рынок серебра остается хуже рынка золота. Отношение золота к серебру составляет 80,63 пункта. Отношение платины к серебру составляет 56,13 пункта.

Ближайшие уровни поддержки в серебре – $16,40-15,90, уровни сопротивления – $16,67-16,85.

Цены на платину под давлением продаж на фоне ожидаемого снижения промышленного потребления понизились к уровню $935. Спред между золотом и платиной расширился до $411/унция. Спред между платиной и палладием сузился до -$5/унция.

Ближайшие уровни поддержки в платине – $933-920, уровни сопротивления – $943-966.

Цены на палладий продолжают негативно реагировать на повышение Китаем пошлин на американские товары, рынок снижался к уровню $925 под давлением продаж, после чего цены подросли к уровню $933 в корреляции с восстановлением фондового рынка.

Ближайшие уровни поддержки в палладии – $925-917, уровни сопротивления – $946-966.