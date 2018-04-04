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После статистики по трудоустройству рынки с головой окунутся в сезон отчетов американских компаний


Рынки
Сергей Дроздов
Сергей Дроздов
аналитик ГК "Финам"
 
После сильного снижения в понедельник американские биржевые индикаторы взяли реванш, где по итогам прошедшей торговой сессии закрылись ростом.

Индекс широкого рынка S&P 500 в итоге сумел преодолеть 200-дневную скользящую среднюю, завершив день на отметке 2614,45 пунктов, прибавив 1,26%.

Рынки раз за разом привыкают к эпатажным заявлениям Трампа, хотя в моменте отдельные компании и целые сектора несут потери из-за снижения котировок.

Постепенно на задний план уходят страхи в отношении торговой войны США с европейскими партнерами и Китаем, и вскоре после пятничной статистики по рынку труда игроки с головой окунутся в очередной сезон отчетов американских компаний, от которого эксперты ждут очередного роста прибылей.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 0,89%, закрывшись на отметке $68,16 на фоне информации о сокращении экспорта со стороны России и данных от Американского института нефти по запасам "черного золота" в стране, которые по итогам прошедшей недели снизились на 3,2 миллиона баррелей.

В настоящий момент локальными поддержками по Brent выступают отметки $67,50 и $66,80. Сопротивления расположены на $69 и $69,70.

Сегодня рынки будут ждать официальной статистики от Минэнерго США (17.30 мск).

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2263,85 п., прибавив 0,32%. На данный момент локальная поддержка находится на отметке 2255 п. и основная на 2240 п., закрепление под которой приведет к снижению в район 2200 п.-2190 п. Сопротивления расположены на 2270 п. и 2300 п.

В текущей ситуации локальной поддержкой во фьючерсе на индекс РТС выступает 122500 п. и основной 122000.  Ближайшие сопротивление расположено на отметке 124000 п., закрепление над которой может усилить покупку в инструменте.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 57,57, потеряв  0,15% по отношению к доллару США на фоне роста американской валюты на глобальном рынке.

В настоящий момент сопротивлениями в паре по-прежнему выступают отметки 57,80 и 58. Локальные поддержки расположены на отметках 57,40 и 57,10.

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