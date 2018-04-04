Аукционы Минфина - последняя надежда для рубля на фоне дешевеющей нефти

Курс доллара повысился на 0,15%, до 57,57 руб., курс евро понизился на 0,11%, до 70,47 руб. Расхождение однонаправленных рублёвых пар было вызвано продажами евро на фоне общего укрепления доллара на рынке Форекс.

Укреплению доллара США способствовали рост доходности американских облигаций, снижение защитных активов и повышение фондовых индексов. Инвесторы надеются на то, что США и Китай разрешат существующие проблемы с дефицитом торгового баланса путем переговоров.

Доходность десятилетних американских облигаций повысилась с 2,73% до 2,79% годовых. Американские фондовые индексы восстановились на 1,5%.

В среду Минфин России проведет первый аукцион по размещению ОФЗ с индексируемым номиналом и датой погашения 2 февраля 2028 года в объеме 20,036 млрд руб. по номинальной стоимости (20 000 000 штук). Если нефть не дешевеет, то курс рубля положительно отзывается на результаты аукционов Минфина РФ.

В среду, 4 апреля, на торгах в Азии баррель нефти марки Brent подешевел на 0,41%, до $67,85. Техническая картина указывает на снижение котировок до $66,50. В связи с этим продолжаю рассматривать ослабление рубля к американской валюте до 57,90 руб. за доллар США, а к европейской валюте – до 71,13 руб. за евро.