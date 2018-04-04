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Ценам на нефть все сложнее игнорировать "медвежьи" сигналы


Commodities / Рынки
Анна Бодрова
Анна Бодрова
старший аналитик компании "Альпари"
 
"Черное золото" сохраняет спокойствие, несмотря на неожиданное содержание отчета Американского института нефти по запасам сырья и нефтепродуктов за прошлую неделю.

Баррель североморской нефти Brent утром в среду торгуется по $67,95 и снижается на 0,25%.

Наблюдения API показывают, что запасы сырой нефти за отчетный период сократились на 3,28 млн баррелей при прогнозе роста на 1,6 млн баррелей в среднем. Запасы бензина и дистиллятов выросли, напротив, на 1,12 млн и 2,2 млн баррелей соответственно. Резко расширились запасы нефти в Кушинге - они выросли на 4,06 млн баррелей. 

Сегодня вечером будут опубликованы аналогичные наблюдения от Минэнерго США. В том случае, если данные подтвердят наблюдения API, цены на сырье останутся без принципиальных колебаний. Если статистика будет кардинально отличаться, волатильность в ценах вечером вырастет. 

Техническая картина по нефти остается без принципиальных изменений. Пока баррель нефти марки Brent не встанет выше $68, сохранятся шансы на скольжение в область $66,10-$66,50. Если и эта область поддержек будет пробита, цели продавцов сместятся к отметке $61,50. Для сырья слишком много небольших, но явно «медвежьих» сигналов, которые рынок игнорировал долгое время - от стабильной позиции доллара США до неоднозначных перспектив по соглашению ОПЕК+.

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