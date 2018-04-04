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Внешний фон пока не способствует возобновлению притока капитала на рынок РФ


Рынки
Антон Старцев
Антон Старцев
ведущий аналитик ИФ "Олма"
 
Во вторник индекс РТС немного повысился, но остался в рамках нисходящего коррекционного канала, существенного восстановления активности инвесторов после пасхальных каникул в западных странах не произошло.

Тем не менее, по отдельным российским бумагам наблюдался рост. Так, участники рынка обратили внимание на сообщение Мечела (MTLR, +5.0%) о предстоящем 5 апреля раскрытии финансовых и операционных результатов 2017 года – большинство трейдеров, по всей вероятности, ожидали более поздней публикации годовой финансовой отчетности. Подорожали акции ВТБ (VTBR, +2.3%) – информационное агентство Интерфакс сообщило (со ссылкой на неназванный источник) о возможности увеличения дивидендов банка аз 2017 год в 2.5 раза по сравнению с предыдущим годом, что подразумевает ожидаемую дивидендную доходность выше 5%. Наблюдательный совет ВТБ рассмотрит вопрос о дивидендах на заседании 16 апреля. 

Во втором эшелоне наблюдалось повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Самараэнерго (SAGO) подорожали на 10.4%, ЧТПЗ (CHEP) – на 6.4%, ДВМП (FESH) – на 6.3%.

Фондовые индексы США повысились на 1.0% - 1.6%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские индексы немного понизились, по азиатским пока не сложилось единой динамики движения.

Продолжение консолидации по индексу РТС остается актуальным сценарием в краткосрочной перспективе. В то время как дивидендные ожидания оказывают поддержку спросу на отдельные бумаги, внешний фон пока не способствует возобновлению притока капитала на рынок в целом.

Сообщение API о неожиданном сокращении запасов сырой нефти в США (на 3.3 млн. баррелей за неделю, ожидалось увеличение на 0.2 млн. баррелей) не вызвало заметной реакции – фьючерсы на Brent торгуются немногим ниже $68 за баррель.

Сегодня в 17:30 мск трейдеры ожидают данных по запасам нефти от минэнергетики США. Кроме того, в еврозоне выйдут данные по инфляции и безработице (12:00 мск), в США – по деловой активности в сфере услуг и промышленным заказам (17:00 мск).

На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация вблизи отметки 57.5 по паре доллар-рубль, оснований для сильных движений пока не появилось.

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