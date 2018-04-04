Индекс Мосбиржи на открытии снизится на 0,2-0,3%

Ближайшими значимыми поддержками останутся уровни 2250, 2240 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 2270, 2280 п.

После умеренно негативного старта торгов вероятен переход индекса МосБиржи в состояние консолидации в районе 2250-2260 п. Этому способствует негативная динамика фьючерсов на фондовые индексы США и некоторое ухудшение настроений на нефтяном рынке.

Во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика изменения стоимости фьючерсов на нефть. Поэтому среди многочисленной иностранной статистики на первый план по значимости выйдут еженедельные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США (17.30 МСК).

В минувший вторник основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0,32%) и РТС (+0,24%) завершили торги с незначительным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Они провели весь торговый день в состоянии консолидации в границах сравнительно узких диапазонов. Этому способствовал достаточно неоднозначный внешний фон. Основные рынки акций в Европе демонстрировали умеренное падение. В то же время, фондовые индексы США открылись с повышением и сумели удержаться на позитивной территории. Что же касается фьючерсов на нефть сорта Brent, то после сильной просадки, состоявшейся в минувший понедельник, они торговались в плюсе. Но их внутридневное повышение выглядело достаточно неуверенным. Так или иначе, под закрытие основных торгов на локальном рынке возобладал умеренный оптимизм.

Между тем, так называемое «дело Скрипалей» вчера получило дальнейшее развитие. Британская научно-технологическая лаборатория в Портон-Дауне не смогла определить страну происхождения примененного в указанном инциденте отравляющего вещества. Тем не менее, Великобритания продолжает настаивать на причастности РФ к этому громкому событию, поскольку этому «нет других правдоподобных объяснений». Стоит отметить, что российский фондовый рынок уже адаптировался к информационной шумихе по этому поводу. Однако он не сможет не отреагировать на вполне возможное в связи с этой историей ужесточение санкций в отношении РФ со стороны западных стран.

Под закрытие вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM8) пришли в состояние контанго величиной в 3 п., или около 0,25% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка вновь оказались близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС.

На фоне незначительного повышения индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись с разнонаправленным отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Опережающим приростом среди голубых фишек выделились бумаги ВТБ (VTBR RM, +2,27%). Неожиданная активизация интереса к ним была связана с появившимися в СМИ слухами о том, что предстоящие годовые дивидендные выплаты по обыкновенным акциям банка могут увеличиться не менее чем в 2,5 раза. Таким образом, дивиденды по этим бумагам за 2017 год могут составить около 0,002925 руб., или порядка 5,6% от цены вчерашнего закрытия.

С технической точки зрения в акциях ВТБ пока отсутствуют значимые сигналы в пользу среднесрочных покупок. Возможная игра на повышение, связанная с ожиданиями увеличения дивидендных выплат, будет осложнена наличием большого количества достаточно прочных сопротивлений, расположенных в районе 0,055 руб., 0,057 руб., 0,060 руб.

Низколиквидные акции ЧТПЗ (CHEP RM, +6,41%) пользовались спросом на фоне известия о том, что совет директоров ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» рекомендовал собранию акционеров одобрить годовые дивиденды в размере 11,56 руб. на акцию. Таким образом, дивидендная доходность по этим бумагам составит порядка 6% от их текущей стоимости.

Стоит отметить существенный однодневный прирост бумаг Мечел-ао (MTLR RM, +4,99%), Мечел-ап (MTLRP RM, +3,75%). Вероятно, покупки в этих акциях были связаны с ожиданиями назначенной на ближайший четверг публикации годовых операционных и финансовых результатов эмитента. Следует учитывать, что техническая картина в указанных бумагах выглядит весьма неоднозначной. Обыкновенные акции «Мечела» пока лишь пытаются отскочить от своего долгосрочного уровня поддержки, расположенного на подступах к отметке 120 руб. Вместе с тем, привилегированные бумаги консолидируются вблизи долгосрочного сопротивления, расположенного в районе 150 руб. В случае, если свежая отчетность будет носить позитивный характер, эти акции могут повыситься к отметке 160 руб.

Заметно слабее рынка вчера закрылись бумаги Магнит (MGNТ RM, -0,42%), Алроса (ALRS RM, -0,59%), Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, -0,82%), М.Видео (MVID RM, -2,72%), Polymetal (POLY RM, -1,24%), Лента др (LNTA RM, -2,32%). Таким образом, внутридневным распродажам подверглись в основном акции розничных торговых сетей.

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с заметным понижением в пределах 0,5%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0,3%. Фьючерсы на золото балансируют на грани положительного и отрицательного отклонения. Японский фондовый индекс Nikkei225 подрос на 0,2%. Гонконгский Hang Seng понизился на 0,4%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно негативное.