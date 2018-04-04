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Рынок акций РФ и рубль откроют торги нейтрально на смешанном внешнем фоне


Рынки
Елена Лыкова
Елена Лыкова
корреспондент агентства "Прайм"
 
Рынок акций РФ и рубль откроют торги среды нейтрально на смешанном внешнем фоне. Небольшое снижение нефтяных котировок не способствует укреплению рубля.

 

Умеренно растущие азиатские рынки и столь же умеренно снижающиеся котировки нефти вместе задают нейтральный внешний фон перед открытием российского фондового рынка, который начнет торги вблизи вчерашних уровней, говорит Вадим Иосуб из "Альпари". Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах 2240-2285 пунктов, по индексу РТС — 1225-1250, прогнозирует он.

"Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 57,0-58,1 рубля, для европейской валюты — 69,9-71,4 рубля", - считает аналитик.

В валютной секции Московской биржи Богдан Зварич из "Фридом Финанс" не ожидает существенной динамики рубля в начале торгов. Отступление нефти марки Brent ниже 68 долларов окажет давление на российскую валюту, однако в начале дня маловероятно, что доллару удастся уйти существенно выше 57,6 рубля, считает он.

"Сокращение запасов нефти (в США – ред.), особенно если оно подтвердится данными от правительства, на наш взгляд, дает некоторый повод для оптимизма. Наш диапазон курса рубль-доллар на среду - 57,1-57,6 рубля", - говорит Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные биржевые индексы Европы завершили торги вторника в минусе. Аутсайдерами стали компании технологического сектора вслед за своими американскими конкурентами.

Утром в среду фьючерсы на американские индексы снижаются в пределах 0,37-0,63%. Азиатские рынки с утра торгуются разнонаправленно: индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,26%, японский индекс Nikkei 225 - на 0,13%, при этом гонконгский Hang Seng снижается на 0,81%..

Стоимость нефти Brent на утренних торгах колеблется в районе 67,86 доллара за баррель (минус 0,38% к предыдущим торгам).

Евро торгуется на уровне 1,2271 доллара против 1,227 доллара на закрытии предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Рынок акций РФ во вторник закрылся в плюсе на позитиве от нефти и попытках роста на американских площадках.

Индекс Мосбиржи к закрытию вырос на 0,32% - до 2263,85 пункта, индекс РТС - на 0,24%, до 1237,06 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам торгов вторника вырос на 9 копеек – до 57,57 рубля, евро снизился на 8 копеек - до 70,66 рубля.

 

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