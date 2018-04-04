Денежный рынок: рост спроса на инструменты стерилизации ликвидности

Тем не менее данный инструмент остался невостребованным, а на закрытии ставка составила 4,74%. Ее средневзвешенное значение снизилось на 22 бп, до 6,64%. Более длинные кросс-валютные ставки, наоборот, выросли. Кривая NDF по всей длине сместилась вверх на 8–10 бп. Ставки кросс-валютных свопов повысились на 5–7 бп. На кривой процентных свопов рост был менее выраженным: 2–3 бп. Рублевые ставки овернайт продолжили двигаться вниз: стоимость однодневного репо под залог ОФЗ снизилась в среднем на 10–15 бп, до 6,65%. Ставка RUONIA в понедельник составила 7,07% (−12 бп), а вчера, вероятно, опустилась еще ниже.

После окончания в прошлую среду периода уплаты налогов чистый приток ликвидности в банковскую систему из бюджета опять стал положительным, составив около 750 млрд руб. В этой ситуации спрос на инструменты стерилизации ликвидности вырос: на вчерашнем аукционе купонных облигаций Банка России с погашением 13 июня объем заявок составил 82 млрд руб. против предложенных 71 млрд руб. В результате, весь запланированный объем бумаг регулятор продал по номиналу. Еще 2,52 трлн руб. банки разместили на недельных депозитах в ЦБ (против 1,97 трлн руб. на прошлой неделе). По сравнению с предыдущим аукционом средневзвешенная ставка повысилась всего на 1 бп, составив 7,22%. В свою очередь спрос на однодневное репо с Федеральным казначейством сократился до 165 млрд руб. (−90 млрд руб.).