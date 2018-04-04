В течение квартала доллар может вырасти до 59,6 рубля

Давление на российскую валюту вновь усилилось со стороны коррекции нефтяного рынка (Brent $68.1/барр.), а также восстановления позиций доллара (DXY 90.2п., +0.3% с начала недели).

Сегодня внимание в валютном сегменте будет приковано к объявлению объемов покупок Минфином валюты в апреле. Мы ожидаем, что благоприятная ситуация на нефтяном рынке (Brent $66.7 в марте) позволит министерству сохранить высокие объемы интервенций (SGe: $3.5 млрд/мес.) вопреки сезонному снижению объемов экспорта энергоресурсов. В отличие от 1к’18 такие объемы будут иметь гораздо больше негативного влияния на рубль во 2к’18, так как поддержка со стороны текущего счета может сильно ослабнуть из-за роста импорта товаров и услуг (SGe: $4.7 млрд в апреле), а также увеличении выплат по внешнему долгу ($6.1 млрд в апреле по 30 крупнейшим компаниям). Мы полагаем, что это может стать поводом для движения рубля в сторону 59.6 против доллара на протяжении квартала.



