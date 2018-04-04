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Российский госдолг остается в режиме плавной консолидации


Облигации / Рынки
Силуэты
Аналитики Росбанка
 
Российский госдолг остается в режиме плавной консолидации, что отражает неуверенную динамику курса рубля и нестабильную обстановку на мировых площадках.

Вчера бенчмарки ОФЗ с фиксированными купонами прибавили от 1 бп до 3 бп в доходности, что было наиболее отчетливо видно в бумагах с короткой и средней дюрацией. 

Сегодня все внимание будет приковано к дебютному аукциону 20 млрд руб. новой 10-летней ОФЗ 52002, индексируемой на уровень инфляции. На сегодняшний день мы оцениваем справедливый уровень цены для бумаги в 96% от номинала, однако, мы готовы допустить и более агрессивные заявки от участников рынка, для которых она представляет интерес, прежде всего, в качестве долгосрочной защиты от инфляции с суверенным кредитным риском.


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