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Объем торгов Мосбиржи в марте: умеренно позитивно


Рынки
Ольга Найденова
Ольга Найденова
старший аналитик ФГ БКС
 
Довольно высокие объемы торгов в 1К18 и улучшение динамики рублевых остатков на счетах клиентов могут указывать на восстановление умеренного роста выручки биржи (в пределах 2-3% г/г) после 6 кварталов снижения.

Московская биржа вчера опубликовала данные по объемам торгов и средним рублевым остаткам средств на счетах клиентов за март и 1К18.

Объемы торгов указывают на комиссии без изменений к/к. Март не показал впечатляющей динамики, однако по итогам всего 1К18 мы отмечаем рост объемов в сегменте облигаций на фоне новых размещений (по большей части ОФЗ) и постепенное улучшение в сегменте акций. Вкупе с устойчивой динамикой денежного рынка эти результаты должны обеспечить уверенный прирост комиссий в годовом сопоставлении (+17-19% г/г, или примерно на уровне 4К17).

Рост остатков на счетах клиентов компенсировал снижение рублевых ставок. Мы считаем уровень средних рублевых остатков в марте (RUB 98 млрд) и в 1К18 (RUB 97 млрд) позитивным сигналом, поскольку такая динамика предполагает, что их рост к/к должен компенсировать снижение рублевых ставок. Мы полагаем, что улучшение динамики рублевых остатков вызвано ростом объемов торгов на рынке ценных бумаг, где доля рублевых залогов выше, и, соответственно, достигнутый уровень может сохраниться. С учетом улучшения динамики комиссий выручка Московской биржи может возобновить рост (в пределах 2-3% г/г) впервые более чем за год.

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