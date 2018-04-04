FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Успех SPO "Черкизово" будет зависеть от стратегии экспорта


Рынки
Силуэты
Аналитики ФГ БКС
 
Успех размещения будет зависеть от способности "Черкизово" представить стратегию экспорта как главного драйвера будущего роста.

Тот факт, что компания уже известна инвесторам, окажет некоторую поддержку при размещении.

Черкизово проведет размещение обыкновенных акций с листингом на Московской бирже, говорится в пресс-релизе компании. Инвесторам будет предложено участвовать как в первичной, так и во вторичной компонентах размещения. На продажу будут выставлены акции существующих владельцев, включая MB Capital Europe Ltd. Количество размещаемых акций будет определено в процессе формирования книги заявок. Также будут предложены 2 916 759 акций (порядка 6.63% всех акций в обращении) АПК «Михайловский» (100%-ная «дочка» Черкизово). Кроме того, MB Capital Europe Ltd может продать дополнительные бумаги для исполнения опциона доразмещения.

Первичный и вторичный компоненты. Акции, выставленные на продажу АПК «Михайловский», а также бумаги, выкупленные семьей основателя группы «Черкизово» в рамках допэмиссии за счет средств, полученных от размещения, составят первичный компонент, который, как ожидается, принесет в общей сложности около $150 млн. Поступления будут направлены на общие корпоративные цели, включая погашение долга и возможные покупки. Оставшаяся часть бумаг, размещаемая существующими акционерами, составит вторичный компонент, объем которого, вероятно, превысит размер первичного. Семья основателя группы намерена оставить за собой стратегический контроль над компанией, сохранив мажоритарную долю.

Катализатор будущего роста – экспорт. Поскольку основной для компании внутренний рынок свинины и мяса птицы близок к насыщению, дальнейший рост будет обусловлен возможностью создания / расширения экспортных операций. Таким образом, успех размещения акций будет зависеть от способности руководства озвучить целостную и убедительную стратегию экспорта.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ