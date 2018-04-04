Успех SPO "Черкизово" будет зависеть от стратегии экспорта

Тот факт, что компания уже известна инвесторам, окажет некоторую поддержку при размещении.

Черкизово проведет размещение обыкновенных акций с листингом на Московской бирже, говорится в пресс-релизе компании. Инвесторам будет предложено участвовать как в первичной, так и во вторичной компонентах размещения. На продажу будут выставлены акции существующих владельцев, включая MB Capital Europe Ltd. Количество размещаемых акций будет определено в процессе формирования книги заявок. Также будут предложены 2 916 759 акций (порядка 6.63% всех акций в обращении) АПК «Михайловский» (100%-ная «дочка» Черкизово). Кроме того, MB Capital Europe Ltd может продать дополнительные бумаги для исполнения опциона доразмещения.

Первичный и вторичный компоненты. Акции, выставленные на продажу АПК «Михайловский», а также бумаги, выкупленные семьей основателя группы «Черкизово» в рамках допэмиссии за счет средств, полученных от размещения, составят первичный компонент, который, как ожидается, принесет в общей сложности около $150 млн. Поступления будут направлены на общие корпоративные цели, включая погашение долга и возможные покупки. Оставшаяся часть бумаг, размещаемая существующими акционерами, составит вторичный компонент, объем которого, вероятно, превысит размер первичного. Семья основателя группы намерена оставить за собой стратегический контроль над компанией, сохранив мажоритарную долю.

Катализатор будущего роста – экспорт. Поскольку основной для компании внутренний рынок свинины и мяса птицы близок к насыщению, дальнейший рост будет обусловлен возможностью создания / расширения экспортных операций. Таким образом, успех размещения акций будет зависеть от способности руководства озвучить целостную и убедительную стратегию экспорта.