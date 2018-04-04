Mail.ru купила цифровое агентство недвижимости “33 Слона”: умеренно негативно

Компания не раскрывает цену сделки, нет информации и о финансовых показателях агентства. Mail.ru планирует интегрировать “33 Слона” в свой сервис объявлений “Юла”, таким образом, она сможет предоставлять полный набор услуг по сделкам в сфере недвижимости.

Мы по-прежнему скептически относимся к стратегии Mail.ru в области M&A, которая, как мы считаем, отвлекает денежные средства из профильного бизнеса Mail.ru и несет множество рисков, связанных с монетизацией и окупаемостью.

Таким образом, мы считаем новость УМЕРЕННО НЕГАТИВНОЙ для акций компании.