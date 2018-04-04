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ЕК может закрыть антимонопольное дело против "Газпрома" уже в апреле


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Как сообщает газета "Коммерсант", Еврокомиссия (ЕК) может принять предложения Газпрома по урегулированию антимонопольного расследования, начатого еще в 2012 г., и закрыть это дело уже в апреле.

Издание также пишет о том, что компании, возможно, не придется выплачивать в связи с этим никаких штрафов. Для соответствия требованиям европейского антимонопольного законодательства компании, возможно, придется пересмотреть некоторые условия контрактов со странами Восточной Европы (Болгарией, Словакией, Польшей и странами Балтики) в отношении точек сдачи газа и ценообразования (цены теперь могут быть привязаны к котировкам хабов в Западной Европе). Европейские страны, которые не согласятся с решением ЕК, смогут подать на апелляцию.

Мы полагаем, что потенциальный пересмотр условий контракта, включая возможное изменение ценообразования, уже учтен рынком. В связи с этим завершение расследования в целом будет иметь позитивный эффект для Газпрома, однако, на наш взгляд, едва ли повлияет на динамику котировок его акций. 

В апреле 2015 г. ЕК направила Газпрому официальное уведомление о претензиях в связи со злоупотреблением доминирующим положением на газовых рынках Центральной и Восточной Европы. 

В марте 2017 г. Газпром представил Еврокомиссии предложения по урегулированию претензий. Компания согласилась привязать цены на газ для Польши, Болгарии и стран Балтики к ценам на хабах в Западной Европе. Кроме того, при значительном расхождении цен страны смогут инициировать их пересмотр каждые два года вместо трех, как было ранее. Газпром также обязуется устранить все прямые и непрямые запреты на перепродажу газа этими странами за границу, однако за такой «виртуальный» переброс из Польши в Литву придется заплатить Газпрому 8 евро за 1 тыс. куб. м, а из Словакии в Болгарию – 24 евро за 1 тыс. куб. м. Помимо этого Газпром обещал не требовать с Болгарии возмещения убытков за отмену проекта Южный поток. Установленные ограничения будут действовать на протяжении 8 лет. В случае нарушения этих условий Газпром без проведения дополнительного расследования может быть оштрафован на сумму до 10% от общей выручки компании. 

В мае 2017 г. ЕК завершила рыночный тест предложений Газпрома.

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