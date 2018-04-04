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Инвесторы в поисках "тихой гавани" будут выводить средства на рынок золота


Commodities / Рынки
#Михаил Шейбе
Михаил Шейбе
стратег Sberbank Investment Research
 
Рынок золота восстанавливается после вчерашней коррекции - его привлекательность растет на фоне эскалации торгового конфликта между Китаем и США.

Вчера на рынке золота наметилась некоторая коррекция после понедельничного ралли, по итогам которого унция этого драгметалла подорожала на $20 - до $1 345. Утром во вторник цены упали ниже отметки $1 340 за унцию. Снижение было обусловлено общей тенденцией к фиксации прибыли, а также тем, что китайские игроки готовились к длинным выходным - в КНР четверг и пятница будут нерабочими днями. Ближе к вечеру на рынок золота оказало давление резкое укрепление доллара США, поэтому котировки отступили в диапазон $1 330-1 335 за унцию и не выходили из него до конца дня. Отметим, что, увлекшись понедельничным ралли, рынок золота позавчера проигнорировал рост курса доллара в середине дня - это довольно редкое явление. С начала 2018 года наблюдается исключительно сильная обратная корреляция курса доллара и цен на золото, которые весьма чутко реагируют на колебания валютного рынка.

Сегодня с утра мы видим не менее аномальную ситуацию: унция золота подорожала до $1 340, хотя индекс DXY держится в рамках сформировавшегося диапазона. Главная причина этого заключается в том, что глобальные рынки снова подверглись приступу рискофобии (аналогичные настроения наблюдались в понедельник). В ночь на среду американские власти обнародовали перечень из приблизительно 1 300 категорий китайских товаров (в основном это продукция высокотехнологичного, транспортного и медицинского секторов), импорт которых в США будет обложен 25%-ми пошлинами. Китайский Минторг уже заявил, что вскоре даст симметричный ответ. 

Помимо ответных мер со стороны КНР сегодня в центре внимания будут данные ADP по американскому рынку труда - ожидается, что по итогам марта в США будет зафиксировано 210 тыс. новых рабочих мест. Наши аналитики по валютному рынку ожидают, что пара EUR/USD сегодня стабилизируется на уровне 1,228. Мы полагаем, что инвесторы в поисках "тихой гавани" будут выводить средства на рынок золота, опасаясь дальнейшей эскалации торговой войны. Соответственно, этот драгметалл, по нашим оценкам, сегодня может подорожать и ближе к вечеру стабилизироваться в диапазоне $1 340-1 345 за унцию, говорится в обзоре Михаила Шейбе из Sberbank Investment Research.


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