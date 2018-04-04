Чем закончится торговая война США и Китая?

Причиной стало, по всей видимости, безумное желание Дональда Трампа войти в историю США как «защитника» американского рынка от экспансии товаров из КНР. Напомним, что еще в 2017 году Трамп заявлял, что торговый дефицит США с Китаем может составлять от $375 млрд до $504 млрд, что соответствует 46%-62% совокупного дефицита торгового баланса США (в 2017 году он составлял $811 млрд). Таким образом, у США были определенные причины для усиления протекционизма, однако, проблему попытались решить в фирменном стиле Трампа, то есть недипломатично и без учета возможных серьезных последствий.

Попросту говоря, вместо защиты американского рынка Трамп пытается решить совсем другую задачу, а именно – задачу технологической изоляции Китая, что подозрительно напоминает истинные цели американских санкций против России. Сомнительные внешнеполитические цели США в очередной раз возобладали над экономическими интересами этой страны. Но изолировать Китай у Америки не получится. Ведь Китай очень тесно интегрирован в процесс создания стоимости глобальными технологическими корпорациями. Более того, Китай наводнил весь мир своими сравнительно недорогими, но качественными гаджетами, да и самая знаменитая продукция Apple, в том числе iPhone и iPad, собираются в Китае на заводе, принадлежащем китайской корпорации Foxconn, расположенном в городе Шеньчжень. Ранее Foxconn строила планы открыть завод в США, что вызвало в социальных сетях немало шуток на тему, что iPhone впервые в своей истории имеет шанс стать по-настоящему американским.

Более того, за весь период действия антироссийских санкций против российского нефтегазового сектора, США не удалось технологически изолировать даже Россию, которая в области технологий совершила куда менее ощутимый прогресс, чем КНР. Например, «Газпром нефть» уже успешно добывает нефть на «Новопортовском» месторождении в Заполярье, в то время как США запретили поставлять в Россию оборудование для добычи нефти и газа на арктическом шельфе. А «Роснефть» разрабатывает свои проекты по добыче нефти и газа без покинувшей совместные проекты из-за американских санкций Exxon Mobil. Если США запретят своим компаниям поставлять технологии в КНР, они накажут только свои собственные компании (по аналогии с тем, как они наказали Exxon Mobil, запретив ей работать в России – в результате американская корпорация понесла убыток в размере $200 млн). И безусловно, иррациональные меры США только стимулируют технологическое импортозамещение в Китае, а также поставки технологий из стран Евросоюза и других развитых стран в Китай.

Чем же закончится торговая война США и Китая? Мы видим три сценария развития событий. Первый из них заключается в том, что США и Китай вовремя одумаются и прекратят торговую войну, особенно если учитывать достаточно теплые (до нынешнего противостояния) личные отношения Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Но этот сценарий представляется самым маловероятным. Более реален другой вариант – Китай будет отвечать на недружественные меры США своими недружественными мерами до тех пор, пока обе стороны не подойдут к красной черте, критичной не только для отношений двух стран, но и для всего мира, то есть к вопросу о продаже Китаем части пакета гособлигаций США. И, столкнувшись с такой угрозой, США могут отступить, что намного более вероятно. Есть и третий сценарий развития событий: США благодаря упрямству Трампа, не пойдут на компромиссы, и Китай реализует свою угрозу в виде продажи казначейских облигаций США, причем его могут поддержать другие кредиторы США, в том числе Саудовская Аравия и Россия. Но тогда доллар рухнет, и можно будет говорить о вхождении мировой экономики в новый кризис. Вероятность этого варианта выше, чем первого, но значительно ниже, чем второго – здравый смысл в США все-таки должен возобладать. В настоящее время мы не видим серьезной угрозы для российского рубля, ожидаем, что в апреле курс доллара будет колебаться в коридоре 56-59 руб.