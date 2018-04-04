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Рынок США: "быки" отпраздновали пиррову победу


Рынки
Павел Пахомов
Павел Пахомов
руководитель учебного центра Санкт-Петербургской биржи
 
После провала рынка в понедельник, вчера участники рынка решили взять некоторую паузу и не заваливать рынок дальше.

Да и с точки зрения теории технического анализа после пробития уровня поддержки 200-дневной скользящей средней по индексу S&P500 надо было остановиться и сходить наверх, чтобы постучаться снизу в эту бывшую линию поддержки, ставшую сопротивлением. Постучались… Постучались успешно. Даже можно сказать слишком. В целом торги проходили хоть и позитивно, но достаточно нервно. Мы постоянно наблюдали отдельные попытки все же завалить котировки, и индексы то и дело сворачивали вниз к нулевым отметкам. В принципе, наверное, было бы вполне логичным, если бы мы завершили торги в небольшом плюсе. К этому все и шло, но в последний час торгов на поле со стороны быков вышли свежие силы, которые вдруг вспомнили про свою боевую стратегию «Buy the dips» и решили, что сейчас самое время покупать. Они, конечно, сегодня об этом горько пожалеют, но вчера буквально за считанные минуты перед закрытием торгов индексы стремительно взлетели и все дружно прибавили к ценам понедельника более 1%.  Эта победа, судя по всему, будет пирровой.

Ярким примером внезапно появившегося оптимизма может служить фактически безумный рост тех акций, которые в принципе сейчас расти не должны. Здесь имеются в виду акции компании Tesla (TSLA, +5,96%), распродажа которых продолжается уже несколько недель и с очень большой вероятностью будет продолжаться и дальше. Так что вчера при росте этих акций почти на 6% у тех, кто еще не продал их, был хороший шанс сделать это по более-менее приемлемой цене.

Из реально позитивных новостей вчерашнего дня стоит, наверное, выделить новость о разрешении американских властей американским же авиакомпаниям летать на Кубу. Первенцем станет рейс United Continental (UAL, +3,62%) по маршруту Хьюстон -  Гавана. Участники рынка весьма позитивно встретили эту новость и акции все авиакомпаний - мейджоров выросли более чем на 3%. 

Ожидания рынка 4 апреля

Сегодня, судя по всему, пригодятся парашюты. Учитывая, что некоторые парашюты могут не раскрыться и ваши акции пролетят мимо выставленных ранее стопов, стоит позаботиться также и о запасных парашютах. Ну и на всякий случай еще и о памперсах. На фондовом рынке, как мы знаем, всякое бывает.

Конечно, что такой день может наступить, многие догадывались и раньше. Но все же «черный лебедь» никогда не извещает о своем прилете. Сегодня же черный лебедь прилетел из Китая. Власти США упорно нарывались на «ответку», и вот они ее получили. Безусловно, жесткий ответ Китая в развернувшейся торговой войне свидетельствует о том, что США уже далеко не единственный игрок мирового уровня и надо бы им считаться и с другими. Однако участникам рынка от этого понимания не легче: пришла беда - открывай ворота. 

После утреннего заявления китайских властей фьючерсы на основные американские индексы устремились вниз и пока останавливаться не собираются. Потери к 13-00 мск составляют около 2%. Но это еще явно не конец. И может быть вообще только начало. Максимальный удар на премаркете пришелся на крупные промышленные компании и автомобилестроителей - Форд, Боинг, Катерпиллар и далее везде теряют от 3 до 6 процентов от уровней вчерашнего закрытия. Но премаркет все же доступен далеко не всем и чаще всего на нем торгуют профессионалы - институционалы, а вот что будет когда на рынок в 16-30 мск придут «чайники» и начнут паниковать - даже страшно сейчас подумать! 

А плюс сегодня еще и среда и значит как обычно в 17-30 мск мы увидим данные по запасам нефти и нефтепродуктов. Прогноз по запасам умеренно негативный - аналитики ожидают рост запасов на 1,4 млн. баррелей. Мы видим, что нефть не стала дожидаться выхода этих данных и также нервно падает, теряя с утра до 2% от вчерашних цен.

Поэтому у нас сегодня есть все шансы увидеть PANIC SELL, и это, конечно, не добавит нам уверенности в нашем светлом ближайшем будущем. Так что следует запастись некоторым мужеством (это тем, у кого есть позиции), а также - деньгами. Даже если будет падение, то, скорее всего, оно не продлится слишком долго и уже скоро можно будет начать подбирать наиболее подешевевшие акции. Но все же это произойдет не сегодня. Сегодня же встречаем китайского черного лебедя и не поддаемся паники.

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