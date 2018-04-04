Ближайшая поддержка индекса Мосбиржи на уровне 2240-2250 пунктов может устоять

Однако затем на глобальные рынки вновь вернулись тревоги по поводу разгорающейся торговой войны США и Китая. В ответ на новый список китайских товаров, облагаемых повышенными пошлинами, Пекин обещал выдвинуть свои инициативы. Примечательно, что на предварительных торгах в США особо сильное снижение демонстрируют бумаги Boeing, что, естественно, позитивно для европейского Airbus, да и для отечественного авиастроения. Впрочем, вместе с тревогами за мировую торговлю растут беспокойства по поводу нефти, а это уже имеет непосредственное отношение к рынку РФ: «ЛУКОЙЛ» (-0,89%), «Сургутнефтегаз» (-0,04%). Впрочем, большинство нефтегазовых бумаг торговалось в плюсе, так как взаимные барьеры США и КНР увеличивают возможности для отечественных компаний: «НОВАТЭК» (+0,77%), привилегированные акции «Башнефти» (+1,26%), «Газпром нефть» (+1,02%). Тем не менее тревоги на внешних рынках всё же создают негативный фон для большинства бумаг: Сбербанк (-0,22%), «Газпром» (-1,21%), ГМК «Норникель» (-0,99%), «Северсталь» (-0,27%). Агентство S&P улучшило прогноз по рейтингу АФК «Система» (-1,49%) до «стабильного», но инвесторы всё же обеспокоены ростом долговой нагрузки, что неминуемо отразится на дивидендной политике компании. «ЭНЕЛ Россия» (+0,13%) увеличила прибыль по РСБУ в 2017 году на 17% до 5,9 млрд рублей при росте выручки на 3% до 74,5 млрд рублей. Лидерами роста и падения также стали «Мечел» (+1,65%), привилегированные акции «Башнефти» (+1,35%), «Уралкалий» (+1,03%), привилегированные акции «Мечела» (+1,04%), а также «ОГК-2» (-2,15%), «Соллерс» (-1,44%), Банк «Санкт-Петербург» (-1,29%), «ТМК» (-1,21%).

Рубль слабел вслед за нефтью. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3880 рублей. Однодневная ставка MosPrime упала до 7,26%, недельная до 7,28%, а месячная осталась на уровне 7,35%. Ослаблению рубля также способствуют планы Минфина, который планирует потратить в период с 6 апреля по 8 мая 240,7 млрд рублей на покупку валюты, или 11,5 млрд рублей в торговую сессию, по сравнению с 9,7 млрд рублей в предыдущий период. Очередной аукцион ОФЗ Минфина показал весьма высокий спрос. Ведомство предложило в среду ОФЗ-Ин выпуска 52002 в объёме 20,36 млрд рублей. Данный вид облигаций имеет изменяющийся номинал с коррекцией на индекс инфляции и купоном в 3% годовых. Спрос составил 138,008 млрд рублей, а реальная средневзвешенная ставка – 2,97%. Вполне вероятно, что данный инструмент будет пользоваться повышенным спросом, так как в РФ ожидается небольшой разогрев инфляции в течение года. Спрос на ОФЗ-Ин был высоким, но этого пока не хватило, чтобы бороться с глобальным бегством от риска на фоне разгорающейся торговой войны.

США представили второй список китайских товаров, на которые будут повышены пошлины. В ответ Китай выдал перечень ещё 106 американских продуктов, пошлины на которые увеличатся на 25%. Список включает как сою, так и самолёты с автомобилями. Соответственно, рынки продолжают получать негативные сигналы по поводу развития торговой войны. Основные потери в Европе принесли секторы технологий и базовых материалов. Снижались и бумаги европейских производителей автомобилей, хотя китайские тарифы касаются американской продукции: BMW (-2,0%), Daimler AG (-2,3%), Volkswagen AG (-2,2%). Инфляция в еврозоне ускорилась в марте до 1,4% по сравнению с 1,1% в феврале. Безработица в феврале упала до 8,5% по сравнению с 8,6% в январе. И, наконец, выход из Евросоюза привёл к тому, что индекс активности в строительстве Великобритании упал в марте до 47,0 п. с 51,4 п. в феврале.

Риски эскалации торговой войны также негативно сказываются на сырьевых контрактах. Медь и никель теряли более 2,5% своей стоимости, а Brent дешевела на 1,2%. В то же время, накануне Американский институт нефти сообщил о сокращении запасов «чёрного золота» в США на 3,3 млн бар. за прошлую неделю. Обновлённый опрос Reuters показал, что на рынке ждут роста запасов на 0,2 млн бар. Соответственно, если официальный отчёт Минэнерго подтвердит цифры API, то нефть сможет частично преодолеть негативное давление.

На предварительных торгах в Нью-Йорке фьючерс на Dow Jones терял почти 500 пунктов, а самой слабой бумагой стали акции Boeing, так как ответные меры КНР на новые американские пошлины могут затронуть поставки американских самолётов. Бумаги Caterpillar, Ford и GM теряли более 2-3%. ADP Services сообщает, что число новых рабочих мест в частном секторе американской экономики составило 241 тыс. при прогнозе около 205 тыс. После выхода статистики фьючерс на S&P 500 снижался на 1,57%. Вполне очевидно, что американский рынок откроется со значительными потерями. Есть риск обновления предыдущего минимума, что означает усиление нисходящего тренда.

Российский рынок смотрится достаточно устойчивым по сравнению с европейскими или американскими индексами. Однако он также не может игнорировать глобальное бегство от рисков и падение сырьевых цен. Позитивным моментом может стать дальнейшее развитие дела Скрипаля, которое теряет доказательную базу, указывающую на какую-либо причастность РФ. Поэтому ближайшая поддержка на уровне 2240-2250 может устоять.